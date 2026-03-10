Nelson Castro vivió un escalofriante ataque de misiles en Medio Oriente

La transmisión avanzaba con normalidad hasta que un sonido alteró todo. Mientras informaba desde Tel Aviv sobre la escalada de tensión en Medio Oriente, Nelson Castro tuvo que cortar abruptamente su salida al aire cuando comenzaron a sonar las sirenas que alertaban sobre un posible ataque con misiles en la ciudad.

La advertencia obligó a actuar de inmediato. En pleno vivo, Nelson Castro explicó que debía abandonar el lugar para cumplir con el protocolo de seguridad establecido en Israel ante ese tipo de situaciones. “Tenemos alarma Franco, tenemos alarma, tengo que dejar la transmisión. Nos vamos al refugio, perdón”, dijo el periodista antes de salir rápidamente del cuadro.

El equipo comenzó entonces a descender por el edificio para llegar al sector preparado para resguardarse. Durante ese trayecto, Nelson Castro siguió relatando lo que ocurría mientras intentaban continuar la cobertura con los recursos que tenían disponibles. “Tenemos que bajar diez pisos, está prohibido llevar cámaras, vamos a ver qué equipos llevamos. Estamos marchando al refugio, voy a dejar el micrófono y ver si puedo seguir transmitiendo con el celular”, explicó.

Una vez en el lugar designado como protección ante ataques, Nelson Castro volvió a tomar contacto con la señal para contar qué sucedía en el interior del refugio. El periodista describió la situación que vivían quienes habían bajado al subsuelo del hotel para esperar novedades sobre el ataque.

“Estamos en el segundo subsuelo del hotel cumpliendo con las normativas, alrededor de unas 60 personas. Estamos bien y esperando ver el desarrollo de esto”, relató el periodista desde el lugar mientras continuaban activadas las alertas en la ciudad.

Con el paso de los minutos, el periodista también observó cómo reaccionaban quienes estaban en el refugio. Muchos intentaban comunicarse con familiares para avisar que estaban a salvo, mientras otros permanecían recostados esperando que la situación se calmara. “La gente está tratando de comunicarse con sus familiares, algunos tienen señal y otros no. Muchos están durmiendo”, contó.

Las cámaras que habían quedado instaladas en la habitación del hotel captaron luego el momento en el que los misiles aparecieron en el cielo nocturno de Tel Aviv, acompañados por el sonido constante de las sirenas. Desde el refugio, Nelson Castro seguía atento a lo que ocurría afuera mientras la transmisión reflejaba en tiempo real uno de los momentos más tensos de la cobertura.