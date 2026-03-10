Milei volvió a criticar a industriales aunque aclaró "no somos antiempresas"

El presidente Javier Milei defendió en Nueva York su programa económico ante inversores remarcó que su Gobierno no enfrenta a los empresarios. Sin embargo, el jefe de Estado volvió a lanzar duras críticas contra figuras como Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, a quienes acusó de haber sostenido un sistema de privilegios junto a la política.

En el marco de su gira internacional, el presidente Javier Milei inauguró en Nueva York la Argentina Week 2026, un encuentro orientado a presentar al país ante fondos de inversión y referentes del sistema financiero global. Durante su discurso, el mandatario defendió su programa económico, cuestionó a sectores del empresariado local y buscó reforzar el mensaje de que su gobierno impulsa un esquema promercado.

“No somos antiempresa”, afirmó Milei ante inversores y ejecutivos internacionales, aunque inmediatamente criticó a parte del empresariado argentino al que acusó de haber sostenido durante años un sistema de privilegios ligado al poder político.

En ese sentido, apuntó contra algunos de los principales industriales del país. El Presidente calificó a Paolo Rocca y a Javier Madanes Quintanilla como “empresarios prebendarios”, y sostuvo que determinados sectores del sector privado mantuvieron durante décadas una relación de dependencia con la política.

“Rocca y Madanes, en convivencia con políticos ladrones, volvieron a ir en contra de los argentinos”, afirmó el mandatario, en una de las declaraciones más duras de su exposición.

Según relató el mandatario, el empresario advirtió que, si no se sostenía esa protección, despediría a cientos de trabajadores. “Si no le manteníamos la barrera, nos iba a tirar 920 trabajadores a la calle un día antes de tratar la reforma laboral… y los tiró”, sostuvo Milei, al remarcar que ese tipo de prácticas “no son un juego de niños”.

A pesar de las críticas, Milei insistió en que su gobierno busca crear un entorno favorable para la actividad empresarial basado en la competencia y la eliminación de privilegios. Según explicó, el proceso de desregulación y apertura económica generará mayor eficiencia productiva y mejoras en el nivel de vida. “Ustedes van a tener una mayor eficiencia y una mejora sustancial de la calidad de vida”, señaló al referirse a los efectos de las reformas.

“Los empleos que se destruyen en un sector se van a reconvertir en otros sectores con mejores salarios”, aseguró. "Nuestras políticas están alineadas a la eficiencia económica" y reivindicó: "Nuestras decisiones están sostenidas en lo que es justo".

“El objetivo de nuestro gobierno es convertir a la Argentina en el país más libre del mundo”, afirmó el mandatario. En ese sentido, sostuvo que las decisiones de política pública deben respetar determinados límites éticos.

“No todos los instrumentos de política son aceptables. Hay restricciones morales”, planteó, al sostener que las medidas económicas deben estar guiadas por principios de justicia y no solo por resultados de corto plazo.

El jefe de Estado también detalló el marco de valores que, según afirmó, sustenta su visión política. De acuerdo con Milei, ese esquema se apoya en cuatro pilares asociados a la tradición occidental: la filosofía griega, el derecho romano, la ética estoica y los valores judeocristianos.

La participación de Milei en Argentina Week se da en el marco de una agenda destinada a atraer inversiones internacionales. En ese contexto, el mandatario mantuvo reuniones con referentes del sector financiero, entre ellos el CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon.

El evento reúne además a una amplia delegación política argentina. Participan diez gobernadores provinciales, entre ellos Martín Llaryora, Alfredo Cornejo, Gustavo Sáenz, Ignacio Torres, Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck, Claudio Vidal, Marcelo Orrego, Carlos Sadir y Juan Pablo Valdés.

También integran la comitiva el ministro de Economía, Luis Caputo; el vicecanciller Pablo Quirno; el vocero presidencial Manuel Adorni; y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El objetivo del encuentro es presentar oportunidades de inversión en sectores considerados estratégicos por el Gobierno, entre ellos energía, minería, infraestructura y tecnología, en un intento por posicionar a la Argentina como un nuevo destino para capitales globales.