Jey Mammon volvió a defenderse: "lo conocí a los 16 años y no hubo ninguna violación"

Tras la denuncia que recibió por abuso sexual por parte de Lucas Benvenuto, Jey Mammón reaparece en escena paulatinamente. Luego de ir al teatro y volver a reencontrarse con su público en la calle Corrientes, el humorista eligió el programa “Intrusos”, conducido por Florencia de la V, para romper el silencio y contar, en vivo, su verdad.

“Hay frases sobre las que estoy parado: ‘con los chicos no’, ‘ a la víctima siempre se le cree’, ‘ al denunciante siempre se lo escucha’. Ahí estoy parado como comunicador”, comenzó diciendo el ex conductor de “La Peña de Morfi”.

Asimismo, respecto a la denuncia que recibió por parte de Lucas Benvenuto, Mammón explicó: "Hay una historia de vida que yo transité con una persona. Lo que pasó fue que, cuando sale mediáticamente el tema, no pude salir a hablar de mi historia de vida. Sostenían y se paraban arriba de ese discurso. Ponían mi imagen, mi foto junto con la historia que había aparecido en ese momento, de una red de pedofilia, un caso que tenía que ver con Marcelo Corazza".

De igual manera, respecto al vínculo que mantuvo con el joven denunciante, el humorista destacó: "Yo lo conozco, tuve una historia con él, y él mintió sostenidamente. Dijo que a los 14 años me había conocido, yo lo conocí a los 16 y no hubo ninguna violación. Lo conocí hace 15 años y quiero que todos piensen a dónde estaban hace 15 años".

"Yo fui denunciado falsamente de una violación a un nene de 14 años. Viví un escarnio público por una relación donde hay testigos. Yo tenía un vínculo, hay audios desde hace siete años, me mandaba audios mientras yo trabajaba en La Pelu", agregó el presentador sobre el contacto que tenía con Lucas durante el paso del humorista por el programa que compartió con Flor de la V en Telefe.

Asimismo, Jey se refirió al cambio de estrategia legal que realizó en el último tiempo y a los motivos por los que decidió llevar a Benvenuto a la Justicia, pese a que en un principio indicó que no lo haría. “En un momento dije que no quería demandarlo, me preguntaba qué lo lleva a él a decir eso. En Lucas veo a una persona rota, y en mí también. Voy a la demanda porque hubo instancias de mediación previas. A la tercera vez que van a la casa, la chapa de numeración no está en la puerta de la casa”, aseveró respecto al denunciante.

Y agregó: “¿Te digo la verdad? Vos me decís que me escuchás ahora y que me escuchás distinto. Mi discurso siempre fue el mismo, no cambió nunca. Entiendo que ahora se me puede escuchar desde otro lugar, porque pasó el tiempo, pude ver quién se subió a la moto con mala leche, quién me escribió y me pidió que les cuente un poquito. ¿Pero a nadie se le ocurrió preguntar ´será verdad lo que él dice´? Cuando me fui de viaje decían que me escapé del país, eso me dolió muchísimo. La pasé y la estoy pasando muy mal por el estado de cancelación”.

Después de la denuncia realizada por Lucas Benvenuto, Jey Mammón fue desvinculado de “La Peña de Morfi”, programa de Telefe en que el músico se destacaba como conductor, y no volvió a estar en un estudio de tevé hasta su aparición en “Intrusos”. “Él mintió y yo tengo la vida destrozada. Yo no quiero volver a trabajar, lo que quiero es limpiar mi imagen. Yo no quiero que baje la espuma, nada más lejos de que baje la espuma. Quiero que quede claro lo que pasó y lo que no pasó. No sé si quiero volver a la televisión”, destacó respecto a las posibilidades de retomar su labor en los medios de comunicación.

A pocos días de la entrega de los Premios Martín Fierro, en los cuales está nominado el programa que compartió con Jesica Cirio, Mammón fue consultado respecto a si asistirá al evento. “Te podría decir que me importan un carajo los Martín Fierro pero me parecen los premios más hermosos de la televisión, los más lindos”, comenzó explicando.

Y sumó: “Me preguntan si voy a ir, si estoy haciendo esto para volver a la televisión, no hay nada más lejos que volver a La Peña de Morfi pero si voy, me voy a sentar ahí porque no hay nada más merecedor que esa nominación. Si me tomo todo personal, me voy a España de nuevo, te juro. Todo me parece injusto, yo estoy sobreseído, tendría que estar trabajando”.

En el mismo sentido, Florencia de la V quiso saber si Jey se sentía merecer estar nominado como mejor conductor. Frente a esto, y sin dudarlo, el humorista asintió con la cabeza. “No celebro estar fuera de la pantalla, creo que me merecía estar nominado a los Martín Fierro como mejor conductor y ganármelo. Siento que me lo merecía porque cuando yo llegué al canal, me llamaron para hacer otra cosa. Y me cargué al hombro un programa muy heavy, en donde faltaba Gerardo (Rozín)”, aseveró el mediático.

Sin embargo, sobre su desvinculación del canal de las tres pelotitas, Mammón se mostró injustamente despedido. "Telefe está equivocado en sacarme de la pantalla. Yo tendría que estar al aire y estoy sobreseído. Hubo otra persona al aire que dice que la prescripción me sirve, pero no me sirve un carajo", apuntó con furia.

Asimismo, en las últimas horas se conoció que el músico llevará a la Justicia a Ángel de Brito y otros periodistas. Sin dar nombres, el ex conductor de “Los Mamones” se expresó respecto a las personas que hablaron sobre él cuando surgió la denuncia: "Vos me dijiste, 'vos Juan violaste a un nene de 14 años' ¿de dónde te paraste para decir eso?. Te paraste sistemáticamente a decir en el programa donde estás sentada, tendrías que haber venido a las mediaciones para mostrarte las pruebas que tengo para demostrarte lo que decías era lo contrario".