Joaquín Arbe: "uno siempre quiere ir por más"

El destacado atleta Joaquín Arbe es uno de los candidatos para quedarse con la Corrida Internacional de Diario Crónica, donde además defenderá el título (ganó las ediciones 2018, 2022 y 2023; el año pasado se suspendió).

Luego de finalizar el último trabajo de pasadas en la pista municipal de Esquel, se prestó al diálogo con el área de Prensa de Chubut Deportes.

“Sabía que si no me ponía las pilas a fines de noviembre, se iba a complicar para arrancar esta temporada, así que luego de superar una lesión en el cuádriceps se me ocurrió

correr esas carreras que hice a fin de año y por suerte salió bien. La verdad que no me sentía muy bien, pero tenía que aprovechar ese envión para llegar bien y después en tres semanas tengo la de Centenario, en Neuquén. Son 10k certificados nos hicieron la invitación hace más de un mes y decidí ir para allá a correr”.

PELOTON PICANTE

“Hoy hice un trabajo de pasadas muy bueno, acá en Esquel, el último de calidad, fuerte, para la Corrida de Crónica confiando en defender el título y respetando a los demás corredores como Garibay que fue a los Juegos Olímpicos, Córsico, que me ganó la semana pasada, ‘Coco’ Muñoz, el chileno Silva, la verdad que hay un lindo pelotón de punta pero voy tranquilo sabiendo que estoy bien. En esta edición no hay tanta cantidad, pero si pusieron calidad de corredores y los que te mencioné han mejorado mucho, por eso en esta ocasión va a estar complicado ganar, pero esos son los desafíos que me gustan”, remarcó.

LA CLAVE

“Para mí la carrera arranca en la calle Kennedy, la que va para bomberos pasando la Chile, son como tres kilómetros que van subiendo en forma progresiva quitando piernas. Por ahí muchos dicen de la Rivadavia, pero esa te toca en el k3 y vas fresco, vas bien y en cambio la otra que te agarra en el k11 o 12, esa es la que te mata”, afirmó.

SIN APOYO DE NACION

“El año pasado habíamos empezado conversaciones con algunos sponsors que me iban ayudar con una cantidad de pasajes al año, resulta que a mitad de año se complicó bajó bastante el apoyo, sacaron las becas de Secretaria de Nación, de ENARD, la obra social, así que empezamos a recibir menos ayuda y perdí de competir varias carreras que estaba bien preparado como el medio maratón de Buenos Aires, los 10k del Vidriero, los 10k de Rosario, son carreras que yo siempre iba y ganaba, lo que me llevó a plantearme si valía la pena entrenar, si después no podía viajar. Ahora tengo que renovar los contratos con Chubut Deportes, Lotería y Banco del Chubut, esos sponsors que me vienen ayudando desde hace años y ahí veremos que podemos encarar este año. Tenemos el Sudamericano de Pista, Sudamericano de Maratón, y otras competencias en carpeta”.

“El sueño olímpico ya lo cumplimos, pudimos estar en un evento de esa magnitud y también pudimos estar en el campeonato mundial pero uno siempre quiere ir por más y jugarse hasta último momento. Pero necesitas un apoyo importante porque es muy difícil planificar eso, son gastos de pasaje, preparación, alojamiento, comida. Y los organismos que me están ayudando tienen que cumplir con muchos atletas, muchos equipos y la plata que entra se tiene que repartir para todos lados y no alcanza. Es entendible porque todo el país está complicado por eso sería importante que alguna empresa privada, algún sponsor privado haga el aporte para darnos una mano con todo eso. La idea, la intención es no ser tan pesado, ni insistir siempre con la gente de Chubut Deportes o de la Municipalidad de Esquel”, afirmó.

“LO TOMO COMO UN TRABAJO”

“Esto yo lo aprendí a tomar como un trabajo, si entreno y puedo competir a buen nivel tendré para pagar la boleta de la luz y los gastos de mis nenes. El mes que viene empiezan las clases y hay que comprar los útiles, las mochilas, ropa, zapatillas, y todo eso siempre salió de la plata de las carreras y de los contratos de provincia. Al no tener un trabajo fijo, al no tener un recibo de sueldo, que sea el soporte si te va mal en el deporte pero en el banco va a estar la plata para cobrar. Yo lo dije en otra oportunidad, no tengo esa posibilidad como la tienen otros atletas, debo ser el único atleta de la provincia del Chubut que sigue vigente después de tantos años, entonces con 34 años debo ver que voy a hacer, todavía me quedan 4 o 5 años de carrera, depende del cuidado que me dé yo y de los objetivos que me proponga”, graficó.

CARRERAS PARA LOS ATLETAS

“Espero que se vuelvan a hacer carreras como antes, carreras para los semilleros que son el futuro que se nos está perdiendo al no tener competencias que incluyan a los más chiquitos. Qué las carreras sean pensadas más en los atletas y no que se llenen los bolsillos con las inscripciones y te dan dos mangos de premio. También tener mucha salud que es lo que me ha dado este deporte hasta ahora y poder representar a mi ciudad, a mi provincia en competencias importantes”, sentenció Arbe.