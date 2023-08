Joe Lewis: lo investigan por la propiedad del Tottenham Hotspur y una estafa

Joe Lewis enfrenta cada vez más problemas. Ahora, la liga británica de fútbol abrió una investigación para determinar si el magnate continúa siendo el verdadero dueño del club inglés Tottenham Hotspur. Pero no es el único. A esta nueva sospecha y a la veintena de cargos que se le imputa en Estados Unidos por tráfico de información privilegiada también se suma una causa por una supuesta estafa con criptomonedas.

En los papeles, Lewis se había desprendido en el 2022 de su paquete accionario en el Tottenham Hotspur, donde juega el argentino Cristian Romero. Sin embargo, las autoridades de la Premier League informaron que el empresario transfirió esas acciones a un fideicomiso denominado "Lewis Family Trusts", según informó el Telegraph. La sospecha es que el movimiento haya sido una operación para eludir eventuales responsabilidades legales.

"Si las autoridades ven esto como una forma de intentar distanciarse del club pero él tiene un control efectivo, entonces se podría abrir una lata de gusanos", dijeron voceros de la Premier a la prensa británica.

El segundo nuevo problema de Lewis se vincula con Sam Bankman-Fried, un joven de 31 años que se encuentra preso en Nueva York por siete cargos de defraudación en operaciones con criptomonedas por miles de millones de dólares. Lo que se acaba de saber es que esta persona figura como el comprador de propiedades del magnate en las Bahamas por un valor aproximado de US$76 millones a través de la empresa Tavistock.

El magnate investigado y sus nexos en Argentina

Lewis en la actualidad permanece en libertad por haber pagado una fianza de más de 300 millones de dólares, la más alta de la historia judicial de Nueva York. El magnate de 86 años está acusado en Estados Unidos por beneficiar a sus allegados (entre ellos los pilotos de sus aviones y su ex pareja, Carolyn Carter) con información privilegiada sobre acciones de empresas de biotecnología que les permitieron obtener ganancias por más de 500 mil dólares.

Se trata de uno de los hombres más ricos de Reino Unido, con un patrimonio superior a los US$ 6 mil millones. En Argentina es conocido por impedir el acceso al Lago Escondido, en la Patagonia, a pesar de las resoluciones judiciales. Pero no solo eso. Lewis mantiene una relación muy cercana con el ex presidente Mauricio Macri y la última vez que su nombre fue titular en toda la prens fue cuando se conoció que en su estancia en el sur se había realizado una reunión entre jueces, funcionarios porteños y empresarios del Grupo Clarín.

