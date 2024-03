Jonatan González confirmó la X Copa Ciudad de los Vientos en Comodoro

El profesor Jonatan González (V Dan ITF), referente de los deportes de contacto municipal y director del Centro Educativo de Tae Kwon Do sede Comodoro Rivadavia, se reunió con el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, avanzando en la coordinación de eventos a nivel gratuito que se llevarán a cabo este año.

Por su parte confirmó la realización de la “X Copa Ciudad de los Vientos en Comodoro – Torneo Interprovincial de Tae Kwon Do”, una de las grandes realizaciones que tiene el Tae Kwon Do ITF en Comodoro Rivadavia.

Luego de la reunión Jonatan González, expresó. “Contento porque las artes marciales tienen el apoyo de Comodoro Deportes, de Hernán Martínez. Tenemos tres eventos deportivos grandes para este año, kung fu, taekwondo WTF, taekwondo ITF y karate. Ahora me queda juntarme con los demás profesores para ponerle fechas a los eventos. Y con taekwondo ITF tenemos un evento muy grande y contamos con el apoyo del Ente para poder viajar, es un torneo Sudamericano en mayo en Mar del Plata”.

“Para Comodoro tenemos eventos gratuitos, exhibición de artes marciales, el segundo evento es una master class con diversos maestros de artes marciales, y por último tenemos un torneo municipal, donde se enfrentan todas las artes marciales. Esas son fechas a fijar junto a los demás profesores que venimos trabajando muy bien”, expresa Jonatan González.

Y en el marco Centro Educativo de Tae kwon Do, donde está como director general Herman Sáez, fundador y Directivo de FATI - Federación Argentina de Tae kwon Do ITF, también González aseguró. “El 8 de septiembre haremos la Xª Edición de la Copa Ciudad de los Vientos – Torneo Interprovincial de Tae Kwon Do, estaremos recibiendo a las delegaciones de afuera, recibiendo al maestro Herman Sáez. Será en el gimnasio Nº 1, que es nuestra casa. Confirmado todo el apoyo económico, todo lo que necesitamos, muy contento, es el fruto que venimos trabajando bien durante años”.