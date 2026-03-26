El “Lobo” se impuso ante el dueño de casa 2-0 en el cierre de la 2ª fecha del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro”. Los goles los marcaron Barrientos y Villalba.

Jorge Newbery se llevó los tres puntos de la cancha de Laprida

Jorge Newbery derrotó de visitante 2-0 a Laprida en el partido que este miércoles completó la 2ª fecha del torneo Apertura “A” José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El partido, que se jugó en el estadio Domingo Perea, tuvo el arbitraje de Maximiliano Selg.

El “Lobo” se quedó con los tres puntos por los goles que marcaron Gastón Barrientos, a los 49’ del primer tiempo. Mientras que en el complemento, Lucas Villalba aumentó a los 4’.

De esa manera, el equipo que conduce Hugo Barrientos, logró su primera victoria en el certamen -se ubica a dos puntos de la cima-, ya que venía de empatar como local en el debut ante Deportivo Sarmiento (1-1).

Por su parte, para Laprida significó la segunda derrota ya que venía de caer 1-0 ante Comisión de Actividades Infantiles, uno de los líderes del certamen.

La jornada se inició el último domingo con cuatro partidos. General Saavedra -quien es el otro puntero- goleó 6-0 a Deportivo Portugués y la CAI superó por 2-1 a Argentinos Diadema.

Además, Huracán logró su primer triunfo al derrotar de visitante 1-0 a Unión San Martín Azcuénaga, mientras que Próspero Palazzo y Petroquímica, empataron sin goles en Kilómetro 9. El martes continuó con el 1-1 entre Deportivo Sarmiento y Rada Tilly, y se completó este miércoles con la victoria de Newbery.

tablaa (1)

Panorama de la 2ª fecha

DOMINGO 22

- Unión San Martín Azcuénaga 0 / Huracán 1.

- Próspero Palazzo 0 / Petroquímica 0.

- Argentinos Diadema 1 / Comisión de Actividades Infantiles 2.

- Deportivo Portugués 0 / General Saavedra 6.

MARTES 24

- Deportivo Sarmiento 1 / Rada Tilly 1.

MIERCOLES 25

- Laprida 0 / Jorge Newbery 2.

Próxima fecha (3ª)

- Deportivo Sarmiento vs Deportivo Portugués.

- Rada Tilly vs Laprida.

- Jorge Newbery vs Argentinos Diadema.

- CAI vs Próspero Palazzo.

- Petroquímica vs USMA.

- Huracán vs General Saavedra.