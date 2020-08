Jorge Russ: "el desafío es trabajar en la prevención del estado físico"

Federación Deportiva de Km 3 apostó en grande y sumó como complemento de la profesora Camila Vásquez Fernández, al profesor de educación física Jorge Russ, para llevar adelante la preparación física de las categorías de basquetbol de la entidad de Km 3.

En diálogo con Diario El Patagónico, y a dos semanas de trabajo inicial, el docente dio su parecer acerca de su función y prioridades en tiempo de pandemia.

“El desafío es trabajar en la prevención del estado físico. Como es sabido, todo a través de la virtualidad, lo que condiciona bastante. Pero en base a esta realidad junto a Camila (Vásquez Fernández) hemos diagramado pautas de trabajo de seis estímulos semanales en base a determinados fundamentos”, comentó.

Los trabajos por zoom se adaptan a las edades. Y en ese sentido los fundamentos no solo se centran en lo físico.

“No es lo mismo un jugador/a de Primera que uno en categorías formativas. Por eso también es entendible que es distinta la respuesta en los vivos de zoom. También es difícil corregir los aspectos técnicos a través de la PC. Pero vamos ajustando sobre la marcha. Nos centramos en trabajos preventivos. A la espera que cuando volvamos a entrenar, no exista un retroceso en el estado físico o haberse quedado estancados”.

REALIDADES

Si de realidades se habla, Jorge reconoce la diversidad en base a todos los jugadores/as que congrega “La Fede”.

“Hay chicos que por el lugar que viven no tienen buena conexión. En base a ello, junto con Camila vamos buscando estrategias. De mi parte las expectativas son grandes desde el momento que me convocaron, porque se me relaciona más con el ambiente del fútbol. Yo creo que esta nueva etapa y pandemia va a ser un espacio de aprendizaje para todos nosotros. De mi parte soy un agradecido por la convocatoria. Porque si bien antes de la pandemia había la chance de sumarse a otro club de básquet, uno estaba con otro proyecto relacionado a la ‘Educación Física y la Salud’, junto al kinesiólogo Walter Ríos”.

El grupo de personas que lo llamaron –y que son serios en el proyecto que buscan en Km 3- sumado a trabajar con una exalumna decidió al integrante del Gabinete Municipal de Alto Rendimiento Deportivo a sumarse.

“Soy un agradecido que me hayan abierto las puertas a este deporte. Y destaco a Camila que fue alumna mía en el Profesorado de Educación Física, que egresó, fue a perfeccionarse a Buenos Aires y retornó su club (Federación Deportiva) donde se inició de pequeña como jugadora. Si a eso sumamos que tenemos mismos criterios de trabajo”, resaltó.

En el final, Russ dio su parecer sobre el virus que llegó para modificar el mundo. “Mirá, si esto nos afecto a los adultos, a los chicos les afectó el doble, porque son ellos los que sienten la necesidad de socializar. Ya sea en la escuela o los clubes. Entonces esto que estamos viviendo les afecta el doble. De alguna manera hay que contenerlos, y hacerles ver que el club no es sólo un lugar de deporte sino donde se brinda un espacio de contención para ellos. Ahora con la pandemia se escuchan muchas quejas porque la gente sale a correr. Ojala todo esto sirva para que las personas vuelvan a encontrarse con su cuerpo y en base a ello puedan sumar calidad de vida. Yo creo que la pandemia llegó para que aprendamos algo”, sentenció.