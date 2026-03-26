Jornada de Medicamentos Solidarios en Km. 14

La actividad se realizará este sábado en el CAPS René Favaloro, con provisión de fármacos para enfermedades crónicas y servicios de atención primaria destinados a vecinos de zona norte.

La Secretaría de Salud municipal desarrollará este sábado 28 una nueva jornada del programa Medicamentos Solidarios en el CAPS René Favaloro de Km. 14, donde se entregarán tratamientos destinados a personas con enfermedades crónicas como diabetes, dislipemias, hipotiroidismo e hipertensión, entre otras.

La propuesta tendrá lugar entre las 13 y las 17 horas en el centro sanitario ubicado en la intersección de Dr. Pettinari y Suboficial Godoy, en el marco de las acciones territoriales que impulsa el Municipio para acercar servicios esenciales a distintos sectores de la ciudad.

El programa busca garantizar la continuidad de los tratamientos sin interrupciones, en un contexto de incremento de los costos de la medicación. Para acceder a los fármacos, los vecinos deberán presentar la receta médica o el certificado correspondiente.

Además de la entrega de medicamentos, la jornada incluirá prestaciones de atención primaria en el CAPS, con 15 turnos de clínica médica, 30 cupos para control odontológico y certificados bucodentales, realización de electrocardiogramas sin orden médica, testeos rápidos de VIH, vacunación según el Calendario Nacional, admisión de casos sociales y prácticas de enfermería.

Desde el área de Salud indicaron que estas jornadas se realizan de forma mensual en distintos barrios, ya sea a través de los CAPS o mediante el dispositivo sanitario móvil. En la primera edición del año, llevada adelante en el CAPS Isidro Quiroga, se entregaron 110 tratamientos y se concretaron más de 190 atenciones en diversas especialidades.