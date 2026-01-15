Jornada ventosa y nublada en Comodoro este jueves

El jueves 15 de enero Comodoro Rivadavia tendrá una jornada marcada por el viento intenso y un cielo nublado, con temperaturas agradables pero condiciones algo inestables, especialmente durante la mañana.

Según el pronóstico, durante las primeras horas del día la temperatura rondará los 15 °C, con vientos del sudoeste entre 42 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.

Por la tarde, el cielo continuará parcialmente nublado y la temperatura máxima alcanzará los 23 °C, mientras que el viento disminuirá levemente, con velocidades entre 32 y 41 km/h, aunque se mantendrán ráfagas de hasta 69 km/h.

Hacia la noche, el tiempo se volverá más ventoso, con ráfagas que podrían llegar a los 78 km/h, provenientes del oeste. La temperatura descenderá hasta los 16 °C.