Josefina Amado y su forma de ver el mundo

En una entrevista con El Patagónico, Josefina Amado recuerda cómo la música y la historia han sido sus dos grandes pasiones desde pequeña. "Siempre tuve interés en ambas, y se me dio después de pasar por varias opciones. La historia me encanta y no me arrepiento de nada", comenta.

A sus 19 años, Josefina no solo se destaca como estudiante de Historia en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, sino también como una prometedora música que ha encontrado en la fusión de estas dos disciplinas un camino único y personal. "Tuve muchos profesores que me marcaron. Me encantaría enseñar y también involucrarme en investigaciones", comparte.

Desde los 14 años, Josefina comenzó a subir sus canciones a YouTube, utilizando un celular para grabar y acompañada por una amiga para vencer la timidez. "Fue loco porque en dos meses, tuvo dos mil reproducciones. Ahí supe que quería seguir subiendo más canciones para ver qué pasaba", recuerda.

El amor de Josefina por la música comenzó a una temprana edad. A los 9 años, recibió una guitarra de su abuelo Mario Amado, un gesto que marcó el inicio de su viaje musical. "Era una especie de juego porque a esa edad estás jugando todo el tiempo", rememora. Años más tarde, su padre, Rodrigo Amado, fue quien le preguntó si iba a tomarse en serio su faceta como música, lo que la impulsó a perseguir su pasión con mayor determinación.

La influencia musical de su madre, Estela Ocampo, también ha sido crucial en su desarrollo artístico. Creció en un hogar donde las reuniones familiares estaban llenas de chacareras y folclore.

Josefina define su primer disco, todavía sin nombre difundido, pero si definido, como un cierre de etapa, una recopilación de canciones que representan su crecimiento desde la adolescencia. "El disco es como un cierre de todo lo que fue la primera parte de mi vida musical. Quería dejar registradas bien producidas y lindas las canciones, pero también es el inicio de algo nuevo", explica con entusiasmo.

El adelanto de su primer disco incluye el tema "Queriendo Té", una canción que ha capturado la esencia de su viaje musical hasta ahora. "Queriendo Té" es una pieza que combina una letra introspectiva con una melodía suave, reflejando la sensibilidad y profundidad de Josefina como artista. "Esta canción es muy especial para mí, representa un momento importante de mi vida y lo que quiero transmitir a través de mi música", comenta Josefina.

Josefina ha llevado un registro meticuloso de su vida a través de diarios desde su infancia hasta hoy. En ellos, plasma sus experiencias, pensamientos y sentimientos, convirtiéndolos en un tesoro de recuerdos y reflexiones. "Mis diarios son como una extensión de mi alma. En ellos escribo todo lo que pasa en mi vida, y eso me ayuda a escribir mis letras. Es como dejar un registro para el futuro, igual que con la historia", explica. Esta práctica no solo alimenta su proceso creativo, sino que también refuerza su conexión con la historia, una disciplina que valora por su capacidad de preservar la memoria y el conocimiento.

La producción musical ha sido una revelación para Jose, como la llaman sus amigos. "Me enamoré completamente de la producción. No es solo hacer canciones lindas, es mucho más grande. Me encantan los pequeños detalles que hacen un cambio enorme", dice, evidenciando su pasión por cada aspecto de la música.

Aunque la guitarra es su instrumento principal, Josefina experimenta con otros como el bajo, el ukelele y el teclado. "Quiero aprender más, dominar otros instrumentos me amplía mucho más. A veces me siento con amigos y buscamos soniditos, pasamos horas experimentando", cuenta con una chispa en los ojos.

El apellido Amado es conocido en la música comodorense, y aunque Josefina es sobrina de Charly Amado, ella se ha labrado su propio camino. "No me molesta que me llamen 'la sobrina de Charly'. Él es un ícono, pero estoy haciendo mi propio camino", afirma con determinación.

Para el futuro, Josefina tiene proyectos claros. "Quiero lanzar el disco este año y hacer muchas presentaciones en vivo. Después de eso, empezar una nueva etapa con otra estética musical, experimentar y tocar mucho. Me encanta tocar en vivo", revela.

La vida universitaria también ha dejado una huella en ella. "La universidad me está formando como persona. Creo que en algún momento influirá en mis proyectos futuros, quizás cambie mi forma de escribir o ver la música", reflexiona. Josefina estará presente en la "Fiesta Babas", que se estará realizando el próximo 8 de julio en El Sótano (San Martín 464), junto a otros artistas de la ciudad como Gaby Caniza, Julián Planas y Cande Navarrete.

Josefina Amado mira hacia el futuro con optimismo y creatividad, fusionando sus dos grandes amores: la música y la historia. Con un disco en camino y una visión clara de su arte, Josefina se prepara para dejar su propia huella.