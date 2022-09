Juan Acosta acosa a presidenta de centro de estudiantes

El actor Juan Acosta acosó sexualmente por redes sociales a la coordinadora del centro de Estudiantes del Mariano Acosta, Isabella Spatola, con un tuit repudiable en el que se pregunta si la alumna le “parara la cho…”.

“La presidenta del centro estudiantil que hace paros… me parara la cho…? Avisen si es muy reaccionario o ataco al género que cambio cho… por garom…! Gracias (SIC), tuiteó Acosta.

El posteo generó el repudio de los usuarios de Twitter, muchos de los cuales anunciaron que lo denunciaron y bloquearon en la red social del pajarito.

El miércoles, estudiantes, docentes y familias de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas "Mariano Acosta" realizaron un abrazo simbólico al establecimiento en repudio a la "persecución política" a la comunidad educativa de la institución, luego de levantar la toma que los alumnos sostenían desde el viernes.

"Basta de perseguirnos políticamente"; "Escuelas en lucha porque (Horacio) Larreta no escucha"; "Con hambre no podemos estudiar"; "No a las Acap", fueron algunas de las consignas expresadas en carteles y banderas en la fachada de la institución.

Tras la toma, varios padres y madres de estudiantes fueron notificados por la Policía de la Ciudad, en sus domicilios, tras las denuncias presentadas por las autoridades porteñas.

"Se está actuando muy violentamente desde el Gobierno de la Ciudad, persiguiendo a nuestros papás cuando claramente no son quienes están tomando los colegios, somos nosotros, el estudiantado, que decidimos alzar la voz", aseveró Isabella Spatola, coordinadora del centro de estudiantes del Mariano Acosta.

Respecto a las medidas de lucha, Spatola dijo que pese a "la persecución y las amenazas", seguirán reclamando por sus derechos y por ser escuchados, mediante asambleas permanentes y otras medidas.

"Pretendían frenarnos con esto, pero nos dieron más fuerza", sostuvo la joven, y repudió el tratamiento de algunos medios de comunicación, que "están saliendo a atacarnos con cosas personales, inventando algunas, y se olvidan que somos menores de edad".

"Es una forma de querer meternos miedo pero vamos a seguir luchando por todos los derechos para el bienestar de los pibes, no sólo del Acosta, sino de todos los colegios públicos", expresó.

"Podrán cortarnos la luz, el gas, el agua o perseguirnos pero no podrán parar un movimiento estudiantil y una comunidad educativa", dijo por su parte Carla Andrade, presidenta del Centro de Estudiantes del colegio Mariano Acosta.

Y apuntó: "Cuantas veces vimos robos y situaciones de inseguridad en la esquina de nuestra escuela, y cuando nos preguntamos dónde está la policía en esos casos nos encontramos que está en nuestras casas notificando a nuestros padres".

Entre los aplausos y el aliento de la comunidad educativa, las representantes del Centro de Estudiantes del Acosta aseguraron que la falta de diálogo y la violencia se responde "con discusión política y con ideas, con la posibilidad de soñar".

"Quieren proscribir los sueños de las y los pibes a una educación más inclusiva y de mayor calidad", concluyeron.