Juan Cruz Yacopini correrá el Dakar 2021

Se acerca una nueva edición del Rally Dakar, que se llevará a cabo del 3 al 15 de enero en Arabia Saudí. Toyota Gazoo Racing Argentina se sumará este año a la competencia con Juan Cruz Yacopini como piloto oficial a bordo de una Hilux.

Juan Cruz, de 21 años, representó a la marca durante el 2020 en el CANAV Rally Raid y formará parte del equipo oficial de Toyota Gazoo Racing Argentina en el Dakar 2021, con su padre, Alejandro Yacopini, experimentado corredor de Rally Dakar, como navegante.

“Estoy muy contento, es un sueño poder ir a correr la carrera más exigente del mundo con los mejores pilotos de esta disciplina. Estoy muy agradecido a toda mi familia y a Toyota Gazoo Racing Argentina que me apoya para que podamos estar allá. Tener a mi padre como navegante, con la experiencia que tiene, me da tranquilidad y correr en una Hilux que es tan confiable me da aún más seguridad”, afirmó Juan Cruz.

La Hilux que manejará Yacopini en la categoría T1.1 es la misma que utilizó Fernando Alonso en el Dakar de este año y está preparada el equipo por Overdrive Racing.

Por otra parte, el equipo oficial de Toyota Gazoo Racing, formado por Nasser Al-Attiyah y su navegante Mathieu Baumel, Giniel de Villiers y su navegante Alex Haro y las parejas Henk Lategan - Brett Cummings y Shameer Variawa - Dennis Murphy, ya se preparan también para el comienzo del Dakar 2021 el 3 de enero.

Con este equipo, Toyota dispondrá de una potente fuerza de ataque en manos de Nasser y Mathieu, así como de Giniel y Alex, mientras va acumulando profundidad y experiencia en las figuras de Henk y Brett, así como de Shameer y Dennis.

Desde su primer Rally Dakar, los mejores resultados globales del equipo han sido la victoria de 2019 y las cuatro segundas plazas de 2013, 2015, 2018 y 2020, además de dos terceras posiciones en 2012 y 2016.

La edición 2021 del Rally Dakar volverá a celebrarse en Arabia Saudí. Más precisamente, los equipos saldrán desde la ciudad de Jeddah el 3 de enero. El itinerario de 2021 atravesará terrenos similares a los de la edición de 2020, pero los organizadores han prometido secciones totalmente nuevas para garantizar una carrera muy competitiva. La tradicional jornada de descanso tendrá lugar el 9 de enero en la ciudad de Ha’il, antes de que la ruta ponga de nuevo rumbo a Jeddah, donde acabará el 15 de enero.

También se espera que la ruta de 2021 contenga dos etapas circulares, con salida y llegada en el mismo lugar, así como la habitual etapa maratoniana, que los participantes deberán disputar sin poder regresar al campamento por la noche para recibir asistencia.