Juan Gutiérrez Hauri es el nuevo presidente del Club Atlético Rada Tilly

En asamblea de socios fue elegido por unanimidad y reemplazará a Pablo Conechny en la presidencia del club de la villa balnearia.

Juan Gutiérrez Hauri se convirtió en las últimas horas el nuevo presidente del Club Atlético Rada Tilly. La asamblea ordinaria se llevó a cabo en las instalaciones del club y contó con la asistencia de una nutrida cantidad de socios.

En sus primeras palabras como presidente Gutiérrez Hauri agradeció la confianza depositada en él para llevar adelante la presidencia del club.

“Me siento muy orgulloso de tener la responsabilidad de ser presidente de este club. Me vinculé como papá hace bastantes años, empezamos a venir todos los días y nos empezamos a involucrar cada vez más. Quiero felicitar a todos los presidentes que me antecedieron y a todos los dirigentes que han trabajado para que el club haya llegado a ser lo que es hoy. Hay muy pocos clubes como éste, muy bien organizado y con una gran infraestructura a pesar de su juventud”, expresó el titular del club “aurinegro”.

Y agrego que “estoy convencido que en los clubes el único secreto para el éxito es trabajar y trabajar. En mi pensamiento particular la base del club son la escuelita y las inferiores. Hoy por hoy nuestra Primera tiene un gran porcentaje de chicos formados en el club, eso es muy bueno, y ojalá en el futuro pueda ser el cien por ciento”.

En cuanto a los desafíos para su gestión manifestó que “vamos a apuntar además a fortalecer el fútbol femenino del club, al igual que el atletismo que son actividades que nos fortalecen. Y además ya estamos pensando en poner césped sintético a la cancha 3”, aseguró.

Para terminar dirigiéndose a los socios el nuevo presidente hizo hincapié en que “un club no es solo una comisión directiva, mucho menos solo un presidente, un club se hace grande con socios y simpatizantes con ganas de sumar, los chicos que vienen, los ‘profes’ que muchas trabajan por la vocación que tienen, mi objetivo es de acá en adelante poder contribuir para que el club sea mejor- Los convoco a todos los que tengan ganas de aportar a que se sumen”, sentenció el flamante presidente del CART.

La nueva comisión directiva quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Juan Andrés Gutiérrez Hauri.

Vicepresidente: Raúl Villalobos.

Secretario: Raúl Chiramberro.

Prosecretario: María José Zerpa.

Tesoreso: Carina Taguada.

Protesoreso: Bruno English.

Vocal titular 1º: Nicolás Rodrigo Aciar.

Vocal titular 2º: Omar Romero.

Vocales suplentes: Raúl Alcalá y Martín Gómez.

Titular de Junta Fiscalizadora: Fernando González.

Suplente: Oscar Villibar.