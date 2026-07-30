El Gobierno nacional oficializó este jueves los nuevos valores que percibirán los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares durante agosto, en el marco de la actualización mensual de haberes por inflación. Además, confirmó que continuará el bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes perciben los ingresos previsionales más bajos.

Jubilaciones de agosto: confirmaron el incremento y continúa el bono de $70.000

La actualización será del 1,89%, porcentaje equivalente a la inflación de junio informada por el INDEC, y alcanza a todas las prestaciones administradas por la ANSES.

Cómo quedan las jubilaciones

Con el incremento oficializado mediante la Resolución 232/2026, la jubilación mínima pasará a ser de $419.775,93, mientras que el haber máximo ascenderá a $2.824.694,49.

Por su parte, la Prestación Básica Universal (PBU) quedará establecida en $192.028,32, y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se actualizará a $335.820,74.

Continúa el bono de $70.000

A través del Decreto 686/2026, el Ejecutivo también confirmó la continuidad del bono extraordinario previsional de hasta $70.000, que comenzó a pagarse en 2024 para compensar la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones.

Con este refuerzo, quienes perciban la jubilación mínima cobrarán en agosto un total de $489.775,93.

El bono será abonado en su totalidad a quienes perciban el haber mínimo. En tanto, los jubilados con ingresos superiores recibirán un monto proporcional hasta alcanzar el tope equivalente al haber mínimo más el refuerzo.

La normativa aclara además que este adicional mantiene su carácter no remunerativo, por lo que no estará sujeto a descuentos ni será considerado para el cálculo de otras prestaciones.

También aumentan las asignaciones familiares

La Resolución 233/2026 dispuso una actualización del 1,89% para las asignaciones familiares y universales.

Entre los principales montos se destacan:

Asignación por Hijo: desde $75.433, según el ingreso del grupo familiar.

Asignación Universal por Hijo (AUH): $150.848.

AUH por Hijo con Discapacidad: $491.173.

Asignación por Nacimiento: $87.926.

Asignación por Adopción: $525.682.

Asignación por Matrimonio: $131.652.

Ayuda Escolar Anual: $55.672.

Además, el Gobierno actualizó los topes de ingresos para acceder a las asignaciones familiares. Desde agosto, los grupos familiares con ingresos superiores a $3.092.203 quedarán excluidos del beneficio.

Actualización por inflación

Desde julio de 2024, las jubilaciones y asignaciones se ajustan mensualmente de acuerdo con la inflación medida por el INDEC. En esta oportunidad, el incremento toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, que fue del 1,89%.