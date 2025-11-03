Jubilados de Chubut cobran el jueves solo por cajeros

Es porque ese día los bancos no abren sus puertas. El resto de empleados públicos tendrá depositados sus haberes el viernes.

El jueves 6 los pasivos podrán cobrar solamente por la red de cajeros automáticos debido a que no abrirán las sucursales del Banco del Chubut por celebrarse el Día del Trabajador Bancario en todo el país.

El Ministerio de Economía de la provincia informó que el cumplimiento del pago de salarios correspondientes al mes de octubre demandará una erogación total de $ 137.700.000.000.

El Gobierno del Chubut informó de este modo que este miércoles 5 de noviembre se realizará el depósito correspondiente a los haberes del mes de octubre destinado al sector pasivo de la Administración Pública Provincial, mientras que el viernes 7 se depositarán los sueldos a los empleados públicos en actividad. Los mismos podrán percibir sus salarios el sábado 8 de noviembre por la red de cajeros automáticos.