Jubilados reclaman por la deuda de Arcioni con el ISSyS

El grupo de jubilados y retirados provinciales agrupados en “Jubilados en Lucha Chubut”, mantienen su reclamo y preocupación por la situación económica y financiera del Instituto de Seguridad Social y Seguros y la deuda que el Ejecutivo mantiene con la Caja.

Según un comunicado, los pasivos demostraron que existe contradicción en las declaraciones públicas que ha realizado el presidente del Instituto, Miguel Arnaudo, cuando afirma que Chubut tiene la jubilación más alta del país, “y que se están haciendo retoques al sistema. Nosotros afirmamos que esos retoques a los que alude son contradictorios con los vetos del Poder Ejecutivo a la modificación del Directorio, a que los bancarios aporten a SEROS y con las mejoras que impulsaron a los regímenes policiales que arrojan pérdidas millonarias al régimen jubilatorio”.

Además, aseguran que Arnaudo “no dice que la brecha entre lo que ingresa por aportes y contribuciones en forma mensual y la masa que se paga por haberes previsionales es deficitaria y millonaria, y que se agranda mes a mes licuando la deuda histórica. Sostiene que el ISSyS está equilibrado, por la ratio que tiene, cuando ya en 2017 envió una nota a Provincia requiriendo el pago urgente de los fondos deficitarios (que Provincia adeudaba desde 2004) porque el déficit era insostenible”.

Desde el grupo afirman que hasta entonces, "no define cómo se va a cobrar la deuda histórica y que esto no se soluciona con retoques, sino con la creación de instrumentos legales para su verificación y cobro. Esta deuda se acumuló cuando el sistema previsional provincial vivía épocas de bonanza utilizando fondos del ISSyS para financiar déficit propio del Tesoro Provincial, sufragar el gasto de los ypefianos y firmar en 2015 el Contrato Suplementario de Fideicomiso del Gasoducto Cordillerano con Nación, que aún hoy no fue cancelado”.

Para cerrar, el grupo representante del sector pasivo comenta que hay que terminar "definitivamente con el desvío que hace el Ministerio de Economía de los aportes y contribuciones que debiera depositarse en las cuentas del ISSyS, con el reconocimiento y pago de la deuda histórica y, en definitiva, con la recuperación efectiva de la autarquía y autonomía de gobierno de nuestra Caja para dejar de ser solo un apéndice del Poder Ejecutivo de la Provincia”.