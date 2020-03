Judiciales paran el miércoles y se movilizarán en Rawson

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) dispuso un nuevo esquema de trabajo mínimo y obligatorio en todos los organismos del Poder Judicial de Chubut. Es por eso que el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SiTraJuCh) decretó un paro de 24 horas para el miércoles con ningún acatamiento a las guardias mínimas.

En diálogo con El Patagónico, el secretario general de SiTraJuCh, Raúl Belcastro, sostuvo: “nosotros el miércoles, a partir de lo que acordó el Superior Tribunal de Justicia, realizaremos una movilización a Rawson y no acatamiento de ninguna guardia. Después veremos que haremos jueves y viernes y como seguimos”.

Ese día saldrán colectivos desde las distintas localidades para movilizarse en la capital chubutense en repudio a una ruptura de negociación unilateral por parte del Superior. Es que desde SiTraJuCh consideran que el STJ rompió la mesa de negociación y viola el derecho constitucional a huelga.

“La decisión del STJ sanciona el derecho de huelga porque deja más gente de la que está en guardia mínima y no termina de definir lo que es urgente. El paro es a un acuerdo interno entre todos los sectores Magistratura, Defensa y la Fiscalía para hacer visible el conflicto y dejar las guardias mínimas en los lugares donde nosotros consideramos que son esenciales”, detalló el dirigente gremial.

“El STJ manda una acordada solamente para la Magistratura y donde deja en algunos casos deja el 100% del personal y en otros lados tienen el 50% o el 60%. Así aunque estuviéramos en el pago normalizado, falta gente y mucha gente trabaja más horas de lo que el contrato estipula porque no alcanzan los recursos, pero parece que el Superior desconoce está situación. Están muy preocupados por solucionar las cuestiones de la ciudadanía, pero no se hace hincapié en el tema de los trabajadores y que todavía no han percibido sus sueldos como corresponde”, cuestionó Belcastro.