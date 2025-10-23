Juegos y actividades con los niños del CPB San Martín

En el marco de la Semana de la Familia, los niños y niñas que asisten al jardín maternal del Centro de Promoción Barrial (CPB) San Martín disfrutaron de una jornada de festejos en el Parque Saavedra, junto a sus familias y el equipo de docentes. La propuesta incluyó juegos recreativos y un almuerzo compartido, del que participaron 35 pequeños acompañados por sus seres queridos.

El secretario de Desarrollo y Familia, Ángel Rivas, destacó la importancia del encuentro al señalar que “desde el área impulsamos este tipo de actividades como una oportunidad para fortalecer los lazos entre las familias, los niños y las instituciones. Octubre es un mes que invita a repensar y resignificar nuestras prácticas cotidianas, valorar los vínculos y reconocer el aporte que cada familia realiza en el acompañamiento de sus hijos e hijas”.

Por su parte, la subsecretaria Julieta Miranda subrayó el valor comunitario de la propuesta y añadió que “estas jornadas, además de propiciar el disfrute y la recreación, nos permiten generar espacios de intercambio, reflexión y cercanía, donde se entrelazan las emociones, las ideas y las experiencias que sostienen la vida comunitaria”.

Asimismo, la directora técnica del Área Educativa de la Dirección General de Promoción Social y Comunitaria, Mirta Galarce, resaltó la relevancia de promover espacios compartidos entre familias e instituciones y manifestó que “buscamos que cada familia pueda sentirse parte de nuestros espacios. Trabajamos el concepto de familia en toda su diversidad, incluyendo madres, padres, abuelos, tíos, hermanos, madrinas y padrinos, todos aquellos que deseen compartir con sus niños”.

En tanto, la directora del CPB San Martín, Rosana Barrientos, valoró la participación activa de las familias durante toda la semana y destacó que “el acompañamiento familiar es constante y muy importante en el nivel inicial. El derecho al juego es esencial, tanto para los niños como para los adultos, que también lo disfrutan a la par”, ponderó.

Barrientos detalló además que “durante la semana realizamos distintas actividades: el martes hicimos un collage con fotos familiares y mensajes, el miércoles una fiesta de disfraces combinados entre los niños y sus adultos, y el lunes próximo llevaremos a cabo un mural en el patio interno, invitando a todas las familias a participar”.