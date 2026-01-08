Jueves cálido y algo ventoso en Comodoro Rivadavia

Este jueves se presentará con buen tiempo y temperaturas agradables en Comodoro Rivadavia, aunque con viento moderado durante gran parte del día.

Durante la mañana, el cielo estará algo nublado, con una temperatura cercana a los 24°C y viento del noroeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 42 a 50 km/h.

Por la tarde, se espera una máxima de 26°C, cielo parcialmente nublado y viento del noreste, manteniendo intensidades similares.

En horas de la noche, la temperatura descenderá a 24°C, con cielo parcialmente nublado y viento leve del sudoeste, con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada.