Jueza chubutense se le planta a Milei: lo calificó de ignorante

La jueza penal de Puerto Madryn, Patricia Reyes, aseguró estar “preocupada y asombrada” por el discurso “antiderechos” del presidente Javier Milei dentro y fuera del país. Ante sus últimas declaraciones en las que aseguró querer eliminar la figura de “femicidio”, la Ley de Identidad de Género, Cupo Laboral Trans, DNI no Binario, la de Paridad Electoral en ámbitos de representación política entre otros, aclaró la magistrada que “no van a poder borrar las leyes de un plumazo de un día para el otro”. Explicó que el Estado Argentino firmó tratados internacionales de progresividad y “no regresividad”.

Sus declaraciones llevaron algo de alivio a los sectores más afectados. No obstante, Reyes dijo que es “abrumador” el silencio desde el arco político ante este panorama a todas vistas, desolador.

SOCIEDAD “MACHISTA Y PATRIARCAL”

En una entrevista con Cadena Tiempo, Patricia Reyes explicó la situación indicando que “hay un discurso en contra de los avances de los Derechos Humanos, no solo de las mujeres. Va en contra de los grupos minoritarios que lograron luego de años y años de lucha. Son derechos reconocidos internacionalmente. Hacen que esto lo haya receptado la Argentina luego de muchos años. En 2012 ingresa la figura de femicidio pero hacía muchos años que se luchaba por instalarla”, indicó.

Aclaró además que “cuando matan a una mayor y la pena es mayor, no es solo porque es mujer. El femicidio se logró por la batalla de grandes mujeres feministas que se dieron cuenta lo que estaba sucediendo. Fue en México donde mataban y enterraban a las mujeres. Desde allí surgió la figura. Es defenderlas por ser una parte débil, estamos en una sociedad machista y patriarcal. Lo más básico que hay que pensar es: quién hace las cosas en la casa y quien trae el dinero. Desconocer que hay brecha salarial es desconocer el tema”, reveló.

Ahondó en el tema refiriendo que ante todos los anuncios de baja de legislaciones relacionadas a políticas de género y grupos minoritarios, la jueza indicó que “el Estado Argentino firmó tratados internacionales: de progresividad y no regresividad. A partir de ahí, hay principios internacionales que no pueden regresar atrás. El Estado que ya aplicó los Derechos no se puede volver atrás. Como la baja de edad de imputabilidad de menores. Habilita el discurso del desconocimiento. Lo que se nombra es importante”, advirtió.

Y agregó en forma categórica que “no van a poder borrar las leyes de un plumazo de un día para el otro. No lo van a poder hacer. Es preocupante que sean las ideas “fuerza” del Gobierno. Es el máximo exponente del Poder que habilita este discurso de desconocimiento terrible profundo del Derecho. Se afecta a las comunidades indígenas, menores, mayores adultos, LGBTQ+, mujeres rurales, que trabajan en sus casas”, manifestó.

No dudó la magistrada que habrá “organismos internacionales que se van a expresar. En el país y fuera del país por lo que dijo Milei. Ya hubo algunos informes de alertas sobre cosas que están pasando en Argentina. No lo toman en cuenta, pero se están haciendo. Las organizaciones de Derechos, los observatorios que miden los femicidios, trabajan para decir algo. Hay que hacer ruido porque nos van a pasar por arriba”, sugirió.

LOS NUMEROS QUE MILEI IGNORA

Habló de estadísticas. “Solo en 2024, hubo 267 femicidios. No es un invento. Sucedió. Es importante tenerlo en cuenta. No es la muerte de la mujer, sino lo que conlleva. Cuando muere la mamá y el padre está preso, los chicos quedan afuera del grupo familiar. Son víctimas que hay que tener en cuenta. Era necesario incorporar el femicidio porque era una muerte más, o se hablaba de muerte pasional. Era porque lo podía hacer. El femicidio es la expresión mayor de la violencia. Es el iceberg de lo que sucede todos los días en las casas”, graficó.

Reveló Reyes que el Presidente, con su investidura, fue varias veces “provocador”. Dijo al respecto que “no desconozco que es especialista en economía, puede hacer mucho. Pero en Derechos no sé quién lo asesora. Hay cuestiones básicas, decir que “no” a la identidad de género o Ley Micaela es mucho. Hay principios de progresividad y no retroceso. No se pueden desconocer tratados internacionales que forman parte de la Constitución de la República Argentina”, manifestó.

Ejemplificó la jueza que “cuando decimos que hay que respetar la perspectiva de género es porque así lo marca la Constitución. Forma parte del bloque constitucional que obliga a todos a hacerlo. ¿Quiénes hacen respetar las leyes? Los jueces. Somos nosotros los que vamos a tener que poner el límite. Si no lo hace el Legislativo como contralor en el abuso del Poder seremos nosotros. Todos tienen que cumplir su función. Si el Estado se está desequilibrando hay que salir a controlarlo”, advirtió.

Reyes también mostró interés en aclarar que “cuando hablo de política, no me refiero a la partidaria. Hacemos política de todos lados. Me refiero a los actores políticos para sostener nuestra estructura democrática. Las organizaciones tienen que salir a hablar y expresarse”, manifestó.

Para finalizar, la magistrada fue clara. “La gente dice que no le va a tocar pero hablamos de la sociedad toda. Si no nos importa, avanza. Pero todos somos parte de la sociedad, cuando los Derechos se atacan, tarde o temprano nos afecta”, concluyó.