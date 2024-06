Jugadores de la Selección habrían agredido a una chica en una fiesta

En el marco del partido amistoso en el que la Selección de Argentina goleó 4-1 a Guatemala el último viernes, una semana antes de iniciar la Copa América 2024 en Estados Unidos, en una radio colombiana revelaron un escándalo sobre 3 jugadores. Y aunque no se conocen muchos detalles, el periodista Javier Hernández Bonnet habló de las acusaciones que pesan sobre estos integrantes del equipo que ganó el Mundial Qatar 2022: Thiago Almada, Ángel Correa y Exequiel Palacios.

En el programa 'Blog Deportivo' de la emisora Blu Radio, el director del espacio contó que consultó a una fuente en Argentina para hablar de las causas legales en contra de Sebastián Villa, por violencia de género y abuso sexual. Sin embargo, esa misma persona le contó al comunicador que 3 jugadores del entorno de la Selección de Argentina estaban pasando por acusaciones delicadas y de gravedad en la justicia.

Al iniciar el programa radial del pasado viernes 14 de junio, Hernández Bonnet abrió la expectativa con estas palabras:

“Tengo una noticia que va a estremecer. Inicialmente, pensé que era noticia que se iba a referir a la situación del exatacante de Boca Juniors, Sebastián Villa. Pero va por ese lado, la investigación que estaba haciendo es por esa línea. Es una noticia que va a copar los titulares de las páginas más importantes del periodismo suramericano y mundial”.

Mientras el colombiano interactuaba con Juan José Buscalia, panelista habitual del programa y de nacionalidad argentina, empezaron a hacerse las revelaciones del director de las transmisiones futboleras de Caracol Televisión.

Después de un rato, con gran expectativa en la audiencia y sus compañeros, llegó la información, entendiendo que es extraño que en Colombia se sepa esto en los medios y no haya ocurrido en Argentina: "La fuente es muy seria. Llamé a un abogado, que ha estado muy enterado sobre el tema de Sebastián Villa... Mi fuente me dice: 'No se preocupe más, que el caso de Villa va a pasar, en las próximas horas, a un segundo plano en Argentina. Hay algo tan grave que va a hacer que los titulares no sean del jugador colombiano'. Y me dice la fuente que, en una fiesta en Puerto Madero, 3 jugadores de fútbol agredieron a una chica. No es cualquier tipo de jugadores y el proceso está en desarrollo".

Después de contar su versión de lo que pasó para enterarse del asunto, Javier Hernández Bonnet sacó las informaciones que le dio su contacto en suelo gaucho, sin destapar los nombres de los implicados, en ese momento: “En Argentina están tratando de contenerlo, a ver cómo hacen un arreglo. La niña que fue agredida por los jugadores va hasta las últimas consecuencias, se rehúsa al arreglo... La pista es que son 3 jugadores que se han puesto la camiseta de la Selección de Argentina. Uno empieza por 'T', otro empieza por 'E', y el otro por 'A'... Uno de los apellidos empieza por 'A', el otro de los apellidos empieza por 'T' y el otro empieza por 'C'...”

Pero después, siguiendo su relato y manteniendo el interés de sus compañeros, Javier Hernández Bonnet dio los nombres y afirmó que el tema está corriendo en las vías legales: "Los 3 implicados y denunciados por una fiesta en Puerto Madero son Thiago Almada, Exequiel Palacios y Ángel Correa".

En la actualidad, Correa y Palacios están en el grupo que se prepara la Copa América, pero el primero de ellos fue desafectado de la lista final. Mientras que Almada está entre los elegidos para ir a los Juegos Olímpicos de París, pero tampoco está confirmada su presencia.

