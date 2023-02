Julieta Poggio contó en Gran Hermano una situación de abuso por parte su novio

En la casa de Gran Hermano se dio una situación muy impactante. En una de las transmisiones de Pluto TV del pasado 15 de febrero, Julieta Poggio dialogó con Camila Lattanzio y lanzó una fuerte denuncia contra su novio, Lucca Bardelli, por lo que las redes sociales estallaron con fuertes críticas.

La charla tuvo lugar en uno de los cuartos de la casa de GH. Mientras Julieta se maquillaba, le contó a Camila cómo fue que tuvo su primer beso con su pareja. Y curiosamente, reveló: "Me lo chapé (a Lucca) y no me acordaba. O sea, al otro día que pasó todo, mis amigas me dijeron 'sí, cuando te lo comiste a Lucca Bardelli... y yo dije '¿qué?' y yo estaba re en pedo".

Al recordar la situación, Julieta Poggio se mostró furiosa por la actitud de Lucca, a quien cuestionó por haberse aprovechado de su borrachera. "Y bueno, chapamos y yo estaba re en pedo. Yo ni me acuerdo de cómo fue ese chape, seguro chapé para el culo... y yo dije 'no, este pibe es un pelotudo de mierda'. Después se lo conté", sostuvo la actriz.

Julieta: "O sea, ¿no se dio cuenta de que estaba re en pedo para chapar? Estaba re enojada con él y no lo quería ni ver".

Camila: "¿Y después te seguiste hablando con él?".

Julieta: "No, nunca más, chau. Quedó en un chape, un chape del que ni me acordaba".

Camila: "Y vos estabas saliendo con tu ex".

Julieta: "Sí. Y listo, me puse de novia con mi ex".

Camila: "O sea, te chupaba un huevo".

Julieta: "Sí, fue un chape de borracha. Fue horrible. Horrible nuestro primer beso, pero eso yo no lo cuento".

LAS REACCIONES DE LAS REDES SOCIALES

Como consecuencia de los dichos de Julieta Poggio sobre su novio Lucca Bardelli, varios usuarios y usuarias de las redes sociales fulminaron al joven por sus actitudes tóxicas y pidieron que la participante de Gran Hermano corte la relación cuanto antes.

