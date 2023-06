Julieta Poggio sobre los rumores de un romance entre su ex y su madre: "me da náuseas"

Desde de confirmarse la separación de Julieta Poggio con su novio, comenzaron a crecer los rumores sobre posibles detonantes. En ese contexto, se viralizó una serie de dichos que vinculaban sentimentalmente a Lucca Bardelli, ex de la actriz, con Patricia Destefani, su madre. Esto llegó a oídos de la ex hermanita, quien se enojó muchísimo y salió a esclarecer los hechos.

Como era de esperarse, la actriz que estaría viéndose a escondidas con Marcos Ginocchio se angustió al enterarse de los dichos que circulaban al respecto y confirmó que no existió ni existe una relación entre su ex novio y su madre.

"Fue muy feo para mí y para mi familia este rumor horrible, que no puedo ni reproducir porque me da náuseas, me angustia y me pone mal. Pueden meterse conmigo, pero que se metan con mi familia me duele porque no tienen nada que ver. Es feísimo para mi familia y para mi mamá leer la cantidad de cosas que tuvo que leer hoy”, expresó Juli mediante un descargo contundente.

Acto seguido, y refiriéndose a la persona que afirmó que existía un vínculo amoroso entre su exnovio y su mamá, la bailarina que se hizo un significativo tatuaje exclamó: "Me parece feo que una persona que es madre pueda llegar a decir este comentario tan morboso, de una manera tan cizañera”. Según trascendió, la protagonista apuntada por la ex "Gran Hermano" es la periodista Tamara Bella.

La referente del hashtag #FueraMalasVibras remarcó que el rumor repercutió muy mal en su mamá. "Son cosas que me angustian porque no son solo cosas que pasan por mí, se meten con mi mamá que es una persona que yo amo y que quiero que esté bien, y ella la pasó mal hoy”, sentenció.