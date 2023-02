"No la quiero, es rara", dijo Julieta Poggio sobre la perrita que vive en su casa. En las redes sociales, los animalistas salieron al cruce de sus declaraciones.

Julieta volvió a decir que no quiere a su perra y se ganó muchos enemigos

En diciembre la participante de Gran Hermano, Julieta Poggio, relató que tenía una perra que se llamaba Mía, pero a la cual no quería mucho y esto generó revuelos en redes sociales, por parte de las personas que protegen y rescatan animales.

Las aguas se calmaron y el tema parecía olvidado, pero en las últimas horas, Julieta volvió a hablar de la perrita e hizo declaraciones que generaron la ira de los animalistas.

“¿Se habrá muerto Mía?”, se preguntó “Dinsey”, flanqueada por Nacho y Daniela, esta última intentó salvarla luego de que el rubio dijera que no la quería, “ahora sí la quiere Nacho”, dijo la joven que usa pestañas postizas, tratando de salvarla, pero Julieta se hundió sola: “no la quiero, no la quiero, es rara”.

Luego de decir esto, una resignada Daniela le pregunta por qué no la quiere “es rara, no sé, no se deja alzar, ni los demás perros la quieren, ni sus hermanos la quieren”.

Esta breve charla generó gran revuelo en redes sociales, donde apuntaron directamente contra la profesora de danzas por sus palabras contra el animal.