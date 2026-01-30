Kendry Páez ya es jugador de River

El mediocampista ecuatoriano, de 18 años, se convirtió este viernes en el cuarto refuerzo del equipo que dirige Marcelo Gallardo.

El mediocampista ecuatoriano Kendry Páez selló este viernes por la tarde su vínculo con River Plate a préstamo, sin opción de compra.

En la firma del contrato, el futbolista, de 18 años, estuvo acompañado por el presidente del club de Núñez, Stefano Di Carlo.

De esa manera, el entrenador Marcelo Gallardo tiene cuatro refuerzos, contando a los mediocampistas Fausto Vera y Aníbal Moreno, y al defensor uruguayo Matías Viña, quienes ya debutaron con la camiseta de la banda roja.

Por otra parte, el plantel de River, líder de la Zona “B” del torneo Apertura de la Liga Profesional, continúa con su preparación con miras al partido del domingo en el Gigante de Arroyito ante el Rosario Central de “Fideo” Di María.

El equipo “millonario viene de derrotar de local 2-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata -con doblete de Juan Fernando Quintero-, y de ese modo celebró su segundo éxito en el campeonato, sumado al logrado en la primera fecha ante Barracas Central, a quien había derrotado por 1-0, con gol del lateral Gonzalo Montiel.