Kevin Purtscher y Fernando Lago son los campeones del ránking de Tiro Práctico

Con un sol a pleno y una temperatura por momentos agobiante, el grupo de Tiro Práctico del Círculo de Caza Mayor General Lagos había dispuesto 6 dinámicas etapas de diversa complejidad para despedir un apasionante ránking 2025 de la modalidad. Si bien no se esperaba un nutrido grupo de participantes por lo avanzado del ránking, los deportistas no defraudaron y el domingo concurrieron 18 de ellos, munidos de sus pistolas de grueso calibre.

El nombre de la fecha N°9 fue el de Miguel Moavro, reconocido armero de la ciudad, socio y miembro de la comisión directiva del Círculo de Caza Mayor que recientemente falleció, dejando su impronta de buena persona en toda la institución. Sus enseñanzas y consejos seguramente perdurarán en todos nosotros.

Este año se llegó a tres fechas más que la edición anterior, logrando un total de 9 fechas por sobre las 10 máximas posibles, debiéndose suspender por mal tiempo tan solo una de ellas, situación bastante fuera de lo común en esta ciudad de los vientos. También la superación se vio reflejada en la calidad de los eventos con un buen número de etapas, mejor organización y material de tiro renovado que atrajo numerosos deportistas de otras ciudades.

Como siempre la división Producción fue la mayor representada y el primer puesto estaba disputado entre Kevin Purtscher y Luis Rendón. Los ojos estaban puestos en ellos pero apareció Cristian Marrero, un oponente de peso que desde el año pasado demostró que podía ganar lo que quisiera. Lamentablemente hoy se encuentra radicado en la provincia de Neuquén aunque sigue federado en la institución, representando al Círculo en todos los certámenes a los que viaja y su actuación local fue superior a los dos aspirantes al título, sacando casi 13% de diferencia a Luís Rendón y 16% a Kevin Purtscher.

Con estos resultados, Purtscher se coronó como el campeón 2025 de la división Producción con 682 puntos contra 654 de Rendón. Luego de 9 fechas, la paridad fue muy evidente. Lamentablemente el año que viene se podrá contar con la presencia de Rendón ya que por razones laborales se irá a la provincia de Salta. La paridad también se vio en el resto de los participantes de los cuales el mejor fue José Barbetta con casi 70%, seguido de Diego Kraser y Erito Dos Santos, 1ro en categoría Súper Seniors. También fue muy grato volver a ver a Oscar Nieva que cada tanto sorprende con su presencia. Quedó a un 53% del ganador, nada mal para el tiempo que lleva fuera de las canchas de Tiro Práctico.

Por el lado de las pistolas con miras de punto rojo (optics) la situación estaba definida a favor de Fernando Lago que había resignado solo 2 puntos sumando la totalidad de las fechas puntuables. El Senior Alejandro Lucero no lo hizo nada mal tampoco y quedó a 66 puntos del nuevo campeón y primero en su categoría Senior. Un poco más atrás Javier Gaitán le viene agarrando la mano a ese punto rojo y se ubicó en segundo lugar con 87.7% de Lucero aunque bastante lejos en el ránking por no tener la totalidad de las fechas puntuables. Otro ausente pero de buen nivel fue Jorge Luis Altuna que con 614 puntos finales terminaría tercero en l general de su división.

La última fecha trajo varios matices interesantes de ver como el debut de María Paz Sarmiento. Ella había hecho el curso habilitante de Tiro Práctico pero no se decidía a participar. Esta vez lo hizo y completó la totalidad de las etapas con seguridad. No es poca cosa y seguramente en fechas próximas se pueda seguir disfrutando de su presencia. Otro detalle de la fecha lo puso Luis Martínez y probó en solitario su carabina 9mm (PCC) que también posee su división en el Tiro Práctico. Logró capitalizar experiencia y pasó con éxito todas las etapas previstas. Esta división es un nicho aun no explotado por la institución.

Erito Dos Santos ya alcanzó la categoría de Súper Senior pero mantiene una absoluta vigencia y compitiendo a altísimo nivel, tanto en esta fecha como en las anteriores. Su desempeño lo llevó a quedar en 4to lugar en la general y primero por lejos en su categoría. En tercer lugar, Diego Barros demostró una regularidad increíble, sumando en varias ocasiones más del 80% y solo aflojando en la última fecha con 61% que igual pasaría a los descartes.

Barbetta, Lecumberri, Kraser, Mateos y Cardozo llegaron por detrás en la sumatoria final pero ya varias veces demostraron estar a la altura de los punteros. Si logran mejorar la regularidad, el año próximo pueden estar hablando un nuevo idioma en el tiro deportivo comodorense.

Jorge Alí al igual que Dos Santos mantiene un enorme nivel y fue el primero en Seniors pero 10° en la general ya que tampoco pudo completar todas las fechas puntuables. Teniendo en cuenta que a fines de año pasado sufriera un accidente en su pierna, nadie esperaba su excelente desempeño 2025.

Se extrañó a Sergio Millatureo que por problemas personales no ha sido de la partida hace ya dos fechas. Si bien no pierde la costumbre colaborativa, todos esperan verlo nuevamente en competencia.

Así fue como el Círculo de Caza Mayor se siguió superando a sí mismo incorporando un ránking anual más al deporte federado comodorense y con un salto de calidad importante que insumió un enorme esfuerzo de todos los colaboradores del Tiro Práctico. También en búsqueda de más ofertas, el club ha incorporado el tiro al plato con escopeta aunque quitando algunas de las bases por cuestiones de seguridad. Seguramente se irán incorporando más ofertas durante el verano para no perder ritmo ni entusiasmo.

Posiciones finales - Ránking 2025

DIVISION PRODUCCION

1º Kevin Purtscher 682,26 puntos

2º Luis Rendón 654,64

3º Diego Barros 571,64

4º Erito Dos Santos 565,95 (SS)

5º José Barbetta 563,87

6º Ignacio Lecumberri 499,35

7º Diego Kraser 481,22

8º Cristian Mateos 427,78

9º Walter Cardozo 427,69

10º Jorge Alí 405,11 (S)

11º Raúl Ortiz 373,49

12º Sergio Ocampo 328,16

13º Aldo Chinni 317,79 (SS)

14º Franco Rivero 305,54

15º Darío Vázquez 297,87

16º Cristian Marrero 295,85

17º Marcos González 236,71

18º Sergio Carreño 221,84 (S)

19º Benjamín Cusumano 213,55

20º Federico Pritchard 194,39

21º Enrique Pritchard 151,94

22º Iván Parsons 138,24

23º Claudio Eriori 133,47

24º Martín Moleres 94,01

25º Juan Lecumberri 88,57

26º Martín Crespillo 70,5

27º Marcos Davies 68,79

28º Cristian Lombardo 63,35

29º Lucas Willatowski 62,05

30º Cristian Ruiz 60,83

31º Pablo Cabrera 55,22

32º Oscar Nieva 52,9 (S)

33º Richard Tellechea 42,49

DIVISION PRODUCCION OPTICS

1º Fernando Lago 698,14 puntos

2º Alejandro Lucero 632,32 (S)

3º Jorge Luis Altuna 614,67

4º Luis Martínez 509,27 (S)

5º Hugo González 346,32 (SS)

6º Juan Alvarez 338,83 (SS)

7º Javier Gaitán 330,41

8º Sergio Millatureo 286,36 (S)

9º Francisco Altuna 200,32 (Jr)

10º Enrique Mesa 197,94 (S)

11º Jorge F. Altuna 104,43 (GS)

12º Mariana Altuna 100 (L)

13º Marcelo Villa 69,87

14º Eduardo Cury 22,58

15º María Paz Sarmiento 31,54 (L)