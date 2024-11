La actriz Mia Khalifa desmintió romance con Julián Álvarez

Julián Álvarez terminó una nueva doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en la selección argentina tras ser titular como extremo ante Paraguay y Perú, en medio de una temporada especial para la Araña, quien está en plena adaptación en el Atlético de Madrid de Diego Simeone. Sus siete goles y una asistencia en 18 partidos son estadísticas a seguir de cerca por el punta que se fue del Manchester City en busca de minutos, aunque en las últimas horas su nombre estuvo relacionado a un rumor alejado de las canchas del que se hicieron eco los principales diarios de Europa.

Los periódicos The Sun de Inglaterra, A Bola de Portugal, Il Messaggero de Italia e incluso el portal de España Ok Diario sorprendieron al difundir las versiones que marcaban que el delantero de 24 años mantiene una relación con Mia Khalifa, ex actriz de cine para adultos. La hipótesis fue creciendo en las redes con el paso de las horas, a pesar de que Julián continúa en pareja con María Emilia Ferrero, con quien convive.

Los trascendidos generaron una escalada posterior en otras plataformas y, rápidamente, la libanesa-estadounidense nacida en 1993 fue arrobada por sus seguidores en distintas publicaciones preguntándole la veracidad del contenido publicado. Vale destacar que Khalifa posee más de 36 millones de followers entre Twitter, Facebook e Instagram y su nombre se propagó en las distintas plataformas por su trabajo en la industria pornográfica desde octubre de 2014. En solo dos meses, se convirtió en la actriz más vista de Pornhub; pero años después se retiró de la industria del cine para adultos, aunque se mantuvo vinculada a los medios e incluso tuvo su cuenta en Only Fans, además de desarrollar su carrera como modelo y empresaria.

Dada esa popularidad, muchos de sus admiradores quisieron saber más detalles de su posible romance con Julián Álvarez y las informaciones lanzadas desde Europa llegaron a los oídos de la propia Mia Khalifa, quien escribió una breve publicación para aportar su verdad: “Para aclarar las cosas: no estoy saliendo con nadie, y si lo estuviera, ciertamente no sería con alguien que no tenga la edad suficiente para recordar dónde estaba el 11 de septiembre”.

Esta última afirmación tiene vinculación al atentado sufrido por Estados Unidos en las Torres Gemelas ese día de 2001. El atacante cordobés nació el 31 de enero de 2000 y tenía menos de dos años cuando ocurrió el ataque terrorista que conmovió al mundo.

La modelo estuvo casada en dos oportunidades. En 2011, pasó por el altar con su novio de la escuela secundaria, pero se divorció cinco años más tarde. Luego, renovó su confianza en el amor con el chef sueco, Robert Sandberg, de quien se separó a los pocos meses. Una de sus últimas parejas fue el cantante y compositor puertorriqueño Jhay Cortez.

La hincha confesa del West Ham de Inglaterra ha mostrado su fanatismo por el fútbol en más de una oportunidad y, en una entrevista con el presentador Robbie Lyle en el canal de YouTube AFTV, postuló a David Beckham como su futbolista favorito.