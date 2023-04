La actriz que tuvo una hija/nieta con el esperma de su hijo fallecido

La semana pasada, Ana Obregón anunció desde Miami el nacimiento de su hija por subrogación de vientre. Con 68 años, la actriz española recibió numerosas críticas en su país, donde la práctica no está permitida.

Ahora, la polémica volvió a estallar: Obregón confirmó que en realidad es madre y abuela en simultáneo. La pequeña fue fecundada con el esperma del hijo de Obregón, fallecido en 2020.

Todo comenzó la semana pasada cuando salió la portada de ¡Hola! con la imagen de la famosa presentadora saliendo en silla de ruedas de un hospital en Miami junto a la bebé: “Ana Obregón, madre de una niña nacida por gestación subrogada”, decía el titular que llamó la atención de la audiencia.

En una nueva entrevista con la reconocida revista, expresó: “Lo primero que tienes que saber es que esta niña no es mi hija, sino mi nieta. Es hija de Aless y cuando crezca le contaré que su padre fue un héroe, para que sepa quién es y lo orgullosa que tiene que estar de él”.

“Esta fue la última voluntad de Aless, la de traer un hijo suyo al mundo”, sostuvo Obregón y detalló que el joven de 27 años había congelado esperma en Nueva York antes de someterse a un tratamiento contra el cáncer.

En ese sentido, quiso aclarar la situación: “Quiero que se sepa la verdad, claro. Porque yo no tengo nada que ocultar, todo lo contrario. Es un orgullo, es un milagro”.

“Ha sido muy difícil. El embarazo no se produjo al primer intento, ni mucho menos; han sido varias veces y cada vez que no salía me llevaba un disgusto horrible y a empezar de nuevo. Ha sido una batalla, un largo camino, pero es lo que me ha mantenido con vida. Es que si no fuera por esto, yo ya no estaría aquí”, precisó y afirmó que, además de ser su nieta, la recién nacida legalmente es su hija adoptiva.

Según contó en una entrevista exclusiva, el proceso se llevó con absoluta discreción: “Sus hermanas, Celia y Amalia, y Alessandro Lequio, el padre de su hijo Aless, sabían que esto estaba en marcha”, publicó la revista.