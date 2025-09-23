La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la prohibición en todo el país de la venta y comercialización online de una serie de cremas y serums que contienen ácido azelaico en su formulación y que no se encontraban registrados ante el organismo.

La Anmat prohibió la venta de cremas y tratamientos cosméticos no registrados

La medida fue oficializada este martes mediante la disposición 6991/2025, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a todos los lotes, presentaciones y vencimientos de los siguientes productos:

* Crema *Azelaic Acid Suspension 10%* (The Ordinary)

* Emulsión *Skin Control Rosacea Ácido Azelaico* (Viva Dermo Skin Care)

* Crema *Control Anti Acné con Ácido Azelaico* (Blenie Cosmética Natural)

* Serum facial *Azelaic Topical Acid* (Kiso Care)

* Crema *A-Control Azelaic Acid* (Nine Less)

* Serum *Azelaic Acid 10+ Hyaluron Redness Soothing* (Anua)

* Crema facial *Supra Azelaic Acid* (Zealsea)

* Crema *Booster 10% Azelaic Acid* (Paula’s Choice)

* Suero *Azelaic Acid 10 AZ* (Cos de Baha)

* Crema para el acné *14% Azelaic Acid* (Bechoicen)

En los considerandos, la Anmat explicó que al no contar con registros oficiales, estos productos fueron calificados como “ilegítimos”. Además, advirtió que se desconoce qué establecimientos estuvieron a cargo de su elaboración, por lo que no es posible garantizar su eficacia, seguridad ni que cumplan con los ingredientes permitidos en cosmética.

El organismo fundamentó la decisión en la necesidad de proteger a los consumidores frente a eventuales riesgos derivados del uso de productos no autorizados y aclaró que la prohibición regirá hasta tanto las marcas involucradas regularicen su situación ante la autoridad sanitaria.