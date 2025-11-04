La ANMAT prohibió un fármaco para la diabetes y suplementos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición inmediata del uso, venta y distribución de un medicamento para la diabetes y de varios suplementos dietarios en todo el país.

El medicamento en cuestión, identificado como “TIRZEC® 5, Tirzepatida 5mg/0,5 ml”, era fabricado por la empresa QUIMFA S.A. en Asunción, Paraguay. Según la resolución publicada en el Boletín Oficial, el fármaco no figura en el Vademécum Nacional de Medicamentos ni en el Registro de Especialidades Medicinales (REM), y carece de autorización de la autoridad regulatoria argentina. La tirzepatida, su principio activo, se utiliza en tratamientos para la diabetes tipo 2 y, en algunos países, para la obesidad, lo que incrementa los riesgos asociados a su uso sin supervisión médica.

El operativo se inició luego de una denuncia sobre la venta del producto en una farmacia de Presidente Derqui, Buenos Aires. Aunque en la inspección no se hallaron unidades del fármaco, la ANMAT confirmó que el laboratorio paraguayo no cuenta con habilitación para fabricar ni distribuir medicamentos en Argentina. El organismo advirtió que se trata de un producto de origen y composición desconocida, con potencial peligro para los pacientes.

Además, la ANMAT extendió las prohibiciones a otros productos, entre ellos suplementos dietarios de la empresa Grupo Bio Fit SRL, con sede en Granadero Baigorria (Santa Fe), tras hallar irregularidades sanitarias y administrativas. También ordenó retirar del mercado dos lotes de la Solución Fisiológica Isotónica Rigecin 0,90% por un “desvío de calidad crítico”, y dispuso medidas similares contra los aceites “Valle de Beraca” y “Ecoliva Blend”, ambos catalogados como productos apócrifos.

El organismo instó a farmacias, profesionales de la salud y consumidores a verificar sus existencias y reportar de inmediato cualquier unidad de los productos señalados. Asimismo, recordó que toda comercialización de medicamentos sin registro oficial viola la normativa sanitaria y pone en riesgo la salud pública.