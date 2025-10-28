La Asociación Patagónica de Karate Tradicional Interestilos con sus primeros pasos

Con la necesidad de contar con un circuito deportivo tradicional, nació en Comodoro Rivadavia la A.P.K.T.I. (Asociación Patagónica de Karate Tradicional Interestilos) formada por tres escuelas, Shito Kai Murayama de Rada Tilly con Ricardo Agostinelli, Uechi Ryu de Patricio Barría de Comodoro Rivadavia y Uechi Ryu de Julio Schankula de Diadema Argentina, a través de la Federación Nacional de Karate do (F.N.K), avalada por la World Union of Karate Federations (W.U.K.F).
Con respecto a la conformación de esta nueva institución de karate, el sensei Patricio Barría,
expresa: “La misma cuenta con la personería jurídica N° 5114. Esta asociación está abierta a quienes se quieran sumar, ya que es libre y democrática, por lo tanto no estamos obligando ni impidiendo la actuación de sus competidores en distintas actividades por fuera del entorno de la asociación ni de la federación”.
“Participaremos de un circuito patagónico que está integrado por entre otros, por escuelas de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego, etcétera, contando también con participación a nivel nacional, bajo el reglamento de la World Union of Karate Federations (W.U.K.F)”, afirmó Patricio Barría, tercer dan.
PREPARAN UN CLINICA DE ARBITRAJE
Los dojos activos son, Karate Diadema: Julio Schankula 3º dan, donde dicta clases en calle Lago Colhue Huapi 51, en Facebook figura como Karate Diadema Kenyukai, y para mayores contactos los interesados pueden comunicarse al 2975925864 o bien @kenyukai.diadema
“Esta asociación está dando sus primeros pasos, por ejemplo, para el fin de semana que va del 7 al 9 de noviembre tendremos una clínica de arbitraje que será dirigida por el jefe de árbitros de la Federación Nacional de Karate do, Héctor Ledesma”, sostuvo el sensei Patricio Barría (3º dan), quien tiene un dojo Rada Tilly, pero también los días martes y jueves de 21.00 a 22:30 imparte clases en km 8 en el Gimnasio Pylypz.