La ATECh lanzó un paro por 72 horas para el comienzo de clases

Así se lo notificó ayer por la tarde a la Secretaría de Trabajo, la mesa provincial de conducción del gremio docente, luego de que todas sus regionales, con la de Comodoro Rivadavia a la cabeza, votaron por no iniciar las clases el miércoles en reclamo por las deudas salariales y las políticas de ajuste de la gestión de Mariano Arcioni en materia educativa. En esta ciudad, la Regional Sur denunció que las obras de reparación de los establecimientos educativos se encuentran paralizadas. En la Escuela 738 se detuvieron los trabajos porque Provincia no pudo pagarle a los contratistas, señalaron los gremialistas.

El miércoles, jueves y viernes gran parte de las aulas de las escuelas de Chubut estarán vacías. Es que la totalidad de las regionales de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) votaron a favor de un paro en repudio a las políticas de ajuste que impulsa el Gobierno provincial. De ese modo, ayer por la tarde la conducción central de ese gremio comunicó a la Secretaría de Trabajo de Chubut la realización de un paro por 72 horas para la próxima semana.

Después de que el miércoles la Regional Sur (Comodoro Rivadavia y Rada Tilly) fuera la primera en votar en asamblea de delegados a favor de paro, la última regional en expresar su voluntad fue la Oeste que comprende a localidades como Esquel. Es que su reunión de delegados se realizó más tarde debido a la cantidad de escuelas en parajes y comunas más alejadas.

OBRAS QUE NO SON

En diálogo con El Patagónico, el secretario general de la Regional Sur de ATECh, Daniel Murphy, valoró que pese a muchos inconvenientes se efectivizó el jueves el pago de la cláusula gatillo de actualización salarial pendiente desde el año pasado. Sin embargo, “lo que falta es la tercera cláusula gatillo que dicen que la van a pagar en febrero (con los sueldos de ese mes), pero vamos a ver si lo van lo van a hacer”, aseveró.

Desde que comenzó el año, el Gobierno provincial viene informando que mantiene refracciones en las distintas escuelas en vistas a comenzar el miércoles el ciclo lectivo. Pero el dirigente gremial cuestionó que hay muchas irregularidades en la información que comunica Provincia.

“El ministro de Infraestructura (de Chubut, Gustavo Aguilera) acaba de expresar que no se pueden iniciar las clases en las escuelas 7704 y 221 que también implica a la escuela 755. Se suman a otras escuelas en las que tampoco están dadas las condiciones. Este Gobierno se desmiente a sí mismo, todos los días”, criticó Murphy.

Es que Murphy manifestó que en la Escuela 738 se suspendieron las obras por falta de pago a los contratistas. “En esa institución hay diversos problemas en el techo. No es una de las escuelas más afectadas pero se puede poner de ejemplo porque se debía hacer un trabajo en profundidad y no se tuvieron que posponer porque Provincia no les pago a los contratistas. La situación es grave porque las cosas no se van resolviendo sino que van quedando ahí en colgadas”, lamentó.

“En la 7702 van a tener que cerrar la escuela porque es un montón lo que tienen que hacer. Prácticamente tienen que hacer todo de nuevo. La 221 también tienen que cambiar todo el tema de la calefacción. Es un problema muy grave y el Gobierno sigue informando que los trabajos continúan”, denunció el gremialista.