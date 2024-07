La C-11 2013 tiene a sus cuartos finalistas del Apertura de futsal

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputó este domingo en el Club Ingeniero Huergo, una nueva fecha del torneo Apertura 2024, donde finalizó la etapa regular en la categoría C-11 (2013), y se conocieron los equipos que jugarán cuartos de final.

En ese contexto, los cruces quedaron definidos de la siguiente manera: Lanús Infantil (1º) vs Napoles (8º); Chacarita (4º) vs PM FC Azul (5º); PM FC Negro (2º) vs PM FC Blanco (7º) y Parma Futsal (3º) vs Halcones Dorados (6º).

Asimismo, la valla menos vencida correspondió a León Oliva, de Lanús Infantil -recibió solo ocho goles-, mientras que el máximo anotador fue Alejo Miroglio, de PM FC Negro, con 22 conquistas.

Por otra parte, se jugaron las semifinales de ida de la C-11 (2016). La Super Económica venció 3-1 a Huracán, mientras que El Lobito goleó 7-0 a Chacarita.

A continuación se detallan todos los resultados que se registraron el domingo en el gimnasio principal del Club Ingeniero Huergo de Kilómetro 3.

...................

Panorama

RAMA INFANTIL

C-11 2013 - 11ª fecha

- Halcones Dorados 0 / Lanús Infantil 5 (Lisandro Hernández- Lautaro Oyarzo 2-Matías Barrionuevo-Pedro Carro).

- PM FC Negro 4 (Misael Sanhueza-Alexandro Barría 2-Alejo

Miroglio) / Chacarita 4 (Ivo Baldebenito-Bautista Jaramillo-Jeremías Pérez 2).

- Parma Futsal 3 (Uriel González 2-Máximo Gómez) / Napoles FC 2 (Lionel Addamo-Dylan Veloz).

- Lanús 2 (Benjamín Santana 2) / Halcones Futsal 0.

- PM FC Azul 5 (Bautista Andrade-Franco Wyabergh-Cristobo Arias - Máximo Martínez 2) / Los Matadores 2 (Lautaro Cárcamo-Tiziano Montenegro).

- Casino CR 1 (Jerónimo Carrizo) / PM FC Blanco 4 (Nicolás Del Castillo-Benjamín Flores 3).

4TOS DE FINAL

- Lanús Infantil (1º) vs Napoles FC (8º) A.

- Chacarita (4º) vs PM FC Azul (5º) D.

- PM FC Negro (2º) vs PM FC Blanco (7º) B.

- Parma Futsal (3º) vs Halcones Dorados (6º) C.

C-11 2015 - 12ª fecha

- El Lobito 4 (Benicio Pucheta-Bautista Vidal 3) / La Super Económica 1 (Giovanni Gómez).

- PM FC Azul 3 (Santino Acevedo-Liam Sosa 2) / Huracán 1 (Benicio Villarroel).

- MyL Futsal 2 (Nehemías Guerra 2) / Chacarita 4 (Bautista González-Matteo Morales 2-Santino Cárdenas).

- Casino CR 2 (Benjamín Aibar-Valentino Bermúdez) / Comodoro FC 5 (Alfie Andretta 3-Milo Andretta-Thiago Piñeiro).

C-11 2016 - Semifinal ida

- Huracán 1 (Ian Alvarado) / La Super Económica 3 (Kenai Gómez - Ciro Flores -Emanuel Vargas).

- El Lobito 7 (Benjamín Vargas 6-Tahiel Huanchullan) / Chacarita 0.

C-17 2007/08

14ª fecha

- Los Mismos de Siempre 4 (Cristian Contreras-Dylan Hernández

3) / Casino CR 5 (Bautista Kuhn 2-Fabricio Espinosa-Santino Barria - Damián Santander).

- Casino Club Futsal 1 (Dylan Roja) / Luz y Fuerza 2 (Nicolás Aciar-Ignacio Viegas).

- Lanús 6 (Thiago Balcón-Santino Sanzana-Renzo Saralegui 2 -Joaquín Tula 2) / CIPA 2 (Lucas Mercado-Bautista Monzón).

- MyL Futsal 4 (Santiago Flores 2-Genaro Moyano 2) / Halcones Futsal 2 (Dylan Molina-Gonzalo Santander).

- Juanes Motos FS 5 (Juan Cruz Barrientos 3-Santiago Villafañe 2) / El Lobito 4 (Nazareno Alvarez-Rodrigo Cárcamo-Tomás Oyarzo - Valentino López).