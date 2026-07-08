La CAI arrasó en una nueva fecha del Juvenil CFFA

Sus tres categorías derrotaron con autoridad a Sol de Mayo de Viedma.

Se disputó en el estadio municipal de Comodoro Rivadavia la 8ª fecha del Torneo Juvenil del Consejo Federal del Fútbol Argentino, correspondiente a la zona 7, donde la Comisión de Actividades Infantiles venció a Sol de Mayo de Viedma en las tres categorías, para seguir como protagonista.

La Sub 17 ganó 7-0 con goles de Thiago Nicosia (3), Valentín Opaso, Leonel Freschi, Nahuel Millaman y Lionel Crespo; la Sub 15 triunfó 8-0 con tantos de Lautaro Coutinho (4), Alex Díaz Gudiño, Santino Díaz, Ian Barría y Lautaro Telleria; y la Sub 13 venció 8-1 con goles de Oliver Tirapu (3), Iván Calfin (2), Ignacio Troiano (2) y Máximo Martínez. Para los rionegrinos convirtió Valentín Gómez.

En la 9ª fecha, la CAI será local el miércoles 15 de julio ante Germinal de Rawson, nuevamente en el estadio municipal del barrio General Mosconi.