El Club Los Halcones Camberra comienza a soñar con los nuevos vestuarios

El Club Deportivo Los Halcones Camberra arrancó con la construcción de los vestuarios y continúa acondicionando su predio, que día a día mejora notablemente para albergar a más de 300 futbolistas que integran las diferentes categorías (formativas, fútbol barrial y veteranos).

Dirigentes de la comisión directiva de Los Halcones Camberra recibieron al presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para dialogar y recorrer los trabajos que están ejecutando en el predio del barrio Malvinas Argentinas.

El club ya inició con la construcción de los tres vestuarios (local, visitante y árbitros). Además, proyecta una obra muy importante como lo es un muro de contención que se ubicará paralelamente a la cancha.

Heriberto Ulloa, presidente de Los Halcones Camberra, valoró que la idea “es tener un buen campo de juego e infraestructura para darle contención a la gente joven y a los veteranos”.

“Es importante el crecimiento día a día de esta institución para ir generando un buen espacio para todos los que vengan al predio, pero más que nada para el barrio, porque estamos apuntando a las formativas”, agregó

A su vez, Ulloa resaltó que “arrancamos con la construcción de los vestuarios porque contábamos con unos tráilers para que se cambien los equipos. Así que empezamos a trabajar para tener vestuarios, para que todos estén cómodos”.

Sobre el proyecto del muro de contención, el directivo sostuvo que “lo estamos tratando de gestionar y apostamos a la ayuda de Comodoro Deportes y el Municipio”.

Heriberto Ulloa manifestó que cuentan con dos categorías en la Liga de los Barrios, con varios equipos en la Asociación de Veteranos y también tienen formativas, por lo que la institución está integrada por más de 300 personas.

Es por eso que, Ulloa afirma que “queremos tener buenas instalaciones porque estamos haciendo mucho hincapié con el tema formativo, más que nada queremos brindar comodidad a las familias, acá los fines de semana es un mundo de gente. Gracias a Dios hemos avanzado, armamos una buena comisión como para crecer día a día”.

Foto: Prensa Comodoro Deportes.