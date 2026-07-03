Veteranos Laprida continúa proyectando junto a Comodoro Deportes

El presidente de Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, visitó las instalaciones del club Veteranos Laprida y se reunió con integrantes de comisión directiva y socios fundadores, buscando avanzar en diversos proyectos para la entidad. Los integrantes del club plantearon necesidades en cuanto a mantenimiento de la cancha principal y mejoramientos para el predio, agradecieron el acompañamiento del titular del ente deportivo.

Integrantes de la comisión directiva del club Veteranos Laprida y diversos socios fundadores recibieron en sus instalaciones la visita del presidente del Ente Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, para comentarle inquietudes y proyectar el acompañamiento del ente deportivo.

Diego Aibar, secretario del club, junto a otros jugadores y colaboradores plantearon algunas de las necesidades más urgentes para el normal funcionamiento del predio, en la reunión que tuvieron en el SUM de la entidad, donde también participó Martín Gurisich, director general de Deportes Municipal.

“Antes que nada gracias por haber venido, gracias a Hernán y a Martín por acercarse. Es muy importante para nosotros que vengan, que le tomen importancia a un club más de todos los que hay en Comodoro. Poder sacar un poco de ayuda para la entidad, para nosotros es muy importante, poder ir avanzando con los proyectos que tenemos. Las cosas que fueron quedando de gestiones anteriores, y poder seguir avanzando. Más que nada eso, agradecerles por acercarse a Hernán y a Martín, y ver cómo podemos seguir”, expresó Diego Aibar.

“El tema del mantenimiento de la cancha de césped, es primordial el gasto que eso conlleva. Que nos puedan dar una ayuda con eso es super importante. También el tema de luminarias, lo que nos falta colocar, y luego lo que nos puedan ayudar, estará perfecto. Esos son los puntos principales, después el resto lo iremos proyectando, armando de la forma más prolija y que sea lo más transparente posible”, agregó el secretario del club.

“Agradecemos a la gente que vino, más que nada a los más viejitos como les decimos. A gente de categorías fundadores y expertos, que se acercan y siempre nos están dando una mano a nosotros, que somos de categorías senior o supersenior. Siempre nos van aconsejando, nos van diciendo por dónde avanzar, nos dan recomendaciones. La verdad que el balance general es una reunión muy positiva porque también se pudieron sacar un montón de dudas todos ellos. Muy agradecido a todos los que se pudieron acercar”, cerró.