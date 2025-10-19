Venció 1-0 a Maronese de Neuquén en Sub-13, y en Sub-17 le ganó 2-0 a Huracán de Trelew. Comodoro fue sede de los octavos y cuartos de final de la Zona Sur.

La CAI es semifinalista del Torneo Juveniles en la Sub-13 y Sub-17

La Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia accedió este domingo -en el Estadio Municipal de Kilómetro 3- a las semifinales de la Zona Sur del Torneo Divisiones Juveniles que organiza el Consejo Federal del Fútbol Argentino (CFFA).

En ese contexto, el equipo de la Sub 13 derrotó 1-0 a Maronese de Neuquén y de ese modo avanzó a la siguiente ronda del certamen.

El gol del equipo, que dirige Mauro Villegas, lo marcó, el mediocampista Esteban Peralta.

De esa manera, la CAI continúa invicto y con puntaje perfecto -ganó los 14 partidos que jugó- y está en las semifinales.

La semifinal, sin sede confirmada, que podría ser en la ciudad rionegrina de Cipolletti, se jugaría el 1 o 2 de noviembre. Mientras que la final está prevista para el sábado 15 del próximo mes en el Predio “Lionel Andrés Messi”, que la AFA pose en Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

Por su parte, la CAI superó por 2-0 a Huracán de Trelew y se metió en las semifinales del certamen con su equipo de la categoría Sub 17.

Los goles del elenco, que conduce César Villarroel, los marcaron Esteban Baeza y Thiago Nicosia.

La semifinal se jugará en sede a confirmar la cual también podría ser ciudad antes mencionada, mientras que la final se disputará en noviembre, también en el predio que la AFA tiene en la localidad bonaerense de Ezeiza.