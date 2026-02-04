La Colonia de Verano de adultos mayores cerró su edición con una jornada en zona norte

Más de un centenar de personas mayores de distintos barrios participaron del cierre del programa municipal, que combinó una salida recreativa y actividades integrales orientadas a la convivencia y el bienestar emocional.

Con una propuesta pensada para celebrar lo compartido durante enero, los grupos de adultos mayores de la zona norte de Comodoro Rivadavia pusieron fin a la Colonia de Verano 2026. El cierre se desarrolló este miércoles por la mañana e incluyó un paseo y actividades recreativas que reunieron a participantes de distintos barrios.

La jornada comenzó con una visita al Parque de la Ciudad, en Km. 3, donde los asistentes recorrieron el predio y disfrutaron del espacio al aire libre. Luego, el encuentro continuó en la Asociación Vecinal Presidente Ortiz, en Km. 5, con dinámicas sociorecreativas que promovieron la integración y el disfrute colectivo.

En total, participaron alrededor de 120 personas mayores pertenecientes a los grupos de Km. 8, Km. 5, Km. 3, Gobernador Fontana, Diadema Argentina, Laprida y Caleta Córdova. El programa fue impulsado por la Municipalidad, a través de la Dirección de Adultos Mayores dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, con el objetivo de fortalecer los vínculos sociales y favorecer el bienestar integral.

Al referirse a la experiencia, la directora de Investigación y Capacitación de la Dirección General de Adultos Mayores, Amelia Carrizo, destacó la convocatoria y el entusiasmo sostenido a lo largo del verano, y subrayó el valor de las salidas recreativas como espacios para generar recuerdos y emociones positivas que acompañen durante el resto del año.

Finalmente, la funcionaria agradeció el acompañamiento de las asociaciones vecinales y de los Centros de Promoción Barrial que cedieron sus espacios, así como el respaldo de PAMI, remarcando la importancia del trabajo articulado entre instituciones para garantizar el éxito de este tipo de iniciativas destinadas a las personas mayores.