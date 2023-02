La confesión de Romina que obligó a cortar la transmisión de Gran Hermano

Todavía resuenan los ecos tras la última gala de nominación de participantes. Justo antes de cerrar el ciclo de la noche de ese jueves llegó el momento más esperado de la noche en Gran Hermano 2022: Romina debía rescatar a algunos de sus compañeros de la placa de nominaciones para la próxima eliminación del domingo. Entre los nominados se encontraban sus íntimas amigas, Julieta y Daniela. Así que la exdiputada tuvo que tomar la difícil decisión de dejar en placa a una de ellas. Y al momento de elegir a una, se quedó con Julieta, y dejó que siguiera nominada Daniela junto a Camila (que fue fulminada por Julieta), Nacho y Lucila. Lo que luego dejaría fuera de competencia a Pestañela.

Lo que pasó como una jornada más de nominaciones se transformó en un gran escándalo que envolvió al ciclo debido a los comentarios no solo de quien era líder de la semana, sino de algunos de los demás participantes que dan por válido todo lo que ella estaba comentando. Así las cosas, fue posible escuchar una charla en que la exdiputada, tras volver del confesionario al que había sido llamada, reconoce que tenía la elección de a quién salvaría de la placa, pero Gran Primo, como llaman a la otra voz que los aconseja, además de Gran Hermano, hizo confundirla aún más.

“Me la complicó el Primo, te la complica”, aseguró Romina ante Daniela, Camila Julieta y la Tora, mientras intentaba cocinar, y al ser consultada respecto de qué se dijo allí, aseguró: “No, nada, no importa, no voy a hablar más”. Quien continuó con el tema fue la Tora, que le consultó si ya tenía la decisión tomada, ante lo que recibió como respuesta que “Primo ahora me la cambia, me hace dudar con lo que me dijo”, y al preguntársele si ya tenía una decisión tomada, admitió que sí. Astuta, Lucila quiso ahondar más en esos detalles y expresó: “Te llamó, sin decir nada, te llamó”. Y Julieta acotó: “¿Viste? a mí me hizo lo mismo el otro día”. En ese momento se produjo un cambio de cámara que impidió continuar escuchando la conversación.

Durante el vivo con Santiago del Moro, al momento de tomar la decisión, Romina se mostró rara. “Estoy muy confundida, porque hoy me confundí más porque hablé con Gran Primo y como que ya la tenía tomada la decisión, y después me dijo unas cosas que me hicieron confundir mucho”, para luego ser más explícita y aclarar que “tenía una decisión tomada, pero hubo algo que me hizo cambiarla ya que veía a una persona más fuerte. Y después pasó algo que bueno, lo vi distinto”, le explicó al conductor, a lo que él le respondió que hiciera lo que dictara su corazón. Allí, entonces, confirmó que salvaría a Julieta y que Daniela seguiría en la placa de nominados.

Tras la emisión del programa, las cámaras continuaron transmitiendo unos 15 minutos más, en los que se pudo ver a Romina y a Julieta hablando en el pasillo, mientras justificaba que “estaba por sacar a Dani, pero cuando Gran Hermano me dijo...”, comenzó a explicar, tras lo cual ésta le aclaró que “lo que ya me contaste. No lo repitamos. ¿Por qué dijo lo que dijo?”. Y la exdiputado siguió: “Yo hablé con la Tora en la pieza, dije que te veía más fuerte a vos, pero después no sabíamos por lo que hiciste (la fulminante). Por ahí en una semana se enfría y cambia todo”.

Ahora, tras la llegada de los familiares, los ecos de lo ocurrido continúan, quizás por curiosidad, quizás por la necesidad de seguir explicándolo, fue que Romina, en un momento en que se encontraba con su sobrino Fabián y volvió a referirse a aquella salvación. “Lo que pasa es que a mí me dio miedo esto, yo estaba por salvar a Dani y la iba a dejar a Juli, ¿pero qué pasa? A mí me llama Gran Primo y me dice...” , momento en que se produce un abrupto cambio de cámara y a los televidentes se les negó la posibilidad de continuar escuchando esa charla.

Sin embargo, no todo quedaría ahí, ya que en un instante en que se encontraban todos en la mesa, la exdiputada quiso retomar la cuestión. “Yo en la placa esa estuve a punto de salvar a Dani y fui al confesionario, porque yo pensaba que... hablé con Grande y le digo ‘yo creo que Dani, no es por subestimar a nadie, pero si no está, a Juli la veo mucho más fuerte’, y me dijo ‘¿peo vos no creés que la gente puede ver mal la fulminante que hizo? Y ahí ya me hizo dudar y no me quise arriesgar y dije ‘bueno, una vez la salvé a Dani y voy a ser justa y la voy a salvar a Juli porque después si se iba ahí sí me iba a sentir culpable, y no me iba a arriesgar. Es re difícil”. Para luego cerrarse el tema.