La contundente decisión de Adrián Sack sobre su futuro en A24

Adrián Sack fue contundente sobre su futuro dentro del programa de Fabián Doman si el conductor no se disculpa tras su feroz cruce en pleno aire en A24 durante la cobertura que el periodista hacía desde Estados Unidos por las elecciones presidenciales.

Durante un nuevo intercambio con sus seguidores en X, el periodista Adrián Sack dejó en claro que no volverá al programa de Fabián Doman en A24 si éste no le pide disculpas. Sin embargo, aclaró que su decisión no se extiende al resto de los programas del Grupo América, donde se desempeña como corresponsal para el canal desde Estados Unidos.

"¡Ojalá te podamos seguir viendo!", le dijo un usuario, a lo que Sack respondió categórico: "En el programa de Doman, sin disculpas, no. En los demás, sigo".

"¿Vas a seguir en el programa?", reiteró otra persona. Seguro, el periodista lanzó: "Si (Fabián Doman) no se disculpa, no".

Previamente, Adrián Sack había realizado un descargo sobre el cruce al aire. "No, no recibí ningún pedido de disculpas, ni explicaciones, ni nada. Realmente es una gran decepción que se normalice la prepotencia y la falta de respeto", escribió Adrián Sack en su cuenta de X, notablemente indignado.

En respuesta a un usuario, el periodista, que es corresponsal para el Grupo América desde Estados Unidos, dijo: "Justamente si estoy contando esto es para sacarme el fango de las botamangas".

Tras las constantes muestras de apoyo que recibió, Sack expresó: "Gracias. Sí, de verdad valoro mucho toda esta revelación de cariño y apoyo. Yo solo no quiero que este tipo de gente se salga con la suya porque se siguen sintiendo respaldados para seguir faltándole el respeto a otras personas". "No es la primera vez que se apoya en sus compañeros para ningunearme. Le tienen MUCHO miedo a Doman. Pero yo no", sintetizó.

¿QUE PASÓ ENTRE DOMAN Y ADRIAN SACK?

Fabián Doman y el periodista Adrián Sack protagonizaron un feroz cruce en pleno aire en A24 durante la cobertura de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que enfrentaba a Kamala Harris y Donald Trump.

Adrián Sack, periodista argentino que vive en los Estados Unidos y se desempeña como corresponsal de América TV y A24, cruzó a Doman al decir que Kamala Harris era "una mala candidata" mientras Fabián Doman desde el piso gritaba que "¡Joe Biden es un mal presidente! ¡Es un desastre!". En ese momento, la efervescencia del conductor hizo que Sack le dijera "bueno, no hace falta que me grites".

"¡No te estoy gritando!", se defendió Doman. "Bueno, yo vivo acá (Estados Unidos), y te digo que Biden podría haber sacado más votos que Kamala". "Te voy a contestar como vos, Adrián. Es una hipótesis", respondió. Pero el periodista no bajó la guardia y retrucó: "No hagas piña, hablá por vos, no por todos. No soy el dueño de la razón, pero vivo acá". "Dejémoslo hablar solo. ¿Estás nervioso porque pierden los demócratas?", le tiró Doman.

"No soy demócrata. Kamala es anticristiana, no me gusta", tiró Sack. "No te pongas nervioso. Te ponés nervioso con (Gonzalo) Prado, me contestás mal a mí. Nos contestás mal a todos. Adrián, calmate y volvés en cinto minutos", dijo el conductor de A24 mientras el corresponsa le afirmaba una y otra vez que no estaba en ese estado que le endilgaban.

Entonces todo terminó de explotar. "No, no. Me estás maltratando. Yo no tengo nada que ver con este resultado. Yo soy periodista, no de un partido", aseguró Adrián Sack a Fabián Doman. Acto seguido, en plena tensión, el conductor dijo "hablá solo", y lo sacó del aire.