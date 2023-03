La dueña de un panadería se defendió a cuchilladas de un nuevo asalto

El domingo pasado un hombre, con el casco puesto, ingresó en una panadería del barrio La France de la ciudad de Córdoba y, tras amenazar a la empleada, robó el dinero de la caja. No satisfecho con eso al día siguiente regresó, pero esta vez estaba armado y quien estaba detrás del mostrador era la dueña del local.

La mujer, cansada de los robos, se negó a entregarle la recaudación del día y sus pertenencias por lo que el delincuente dio vuelta al mostrador para conseguirlas por sí mismo lo que provocó la reacción de la víctima.

La mujer comenzó a forcejear con el delincuente y se defendió con un cuchillo mientras gritaba desesperada por ayuda.

En medio del forcejeo la mujer logró hacer retroceder al delincuente hasta sacarlo del local, momento en que un hombre intervino para ayudarla. “Alguien me ayudó, lo golpeó en la calle” contó, pero finalmente, el delincuente logró escapar.

“Yo intentaba retenerlo, no es que quería golpearlo. Quería agarrarlo para darle tiempo a la Policía”, aseguró la mujer quien aseguró que ahora camina por la calle con mucha desconfianza.

El violento episodio que ocurrió cerca de las 20 de lunes, minutos antes de que la dueña bajara la persiana tras un largo día de trabajo, quedó registrado en las cámaras de seguridad del local.

En diálogo con Arriba Córdoba, la mujer aseguró que sintió impotencia ante el segundo robo consecutivo y no pensó lo que hacía. "No lo pude controlar. Quise hacerme a un lado, pero la emoción me llevó” aseguró y reconoció que su reacción “no fue lo más razonable, fue el instinto.

Y siguió: “Uno se cansa de trabajar todos los días para los chicos, para uno, para todo el mundo y que te quieran sacar lo poco que tenés. Me cuesta un montón mantener la panadería, entonces los impulsos me llevaron a eso”.