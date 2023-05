La echaron del supermercado por su ropa: "Es absurdo"

Kerolay Chaves, es una brasileña de 21 años que se dedica a subir contenido erótico a la plataforma para adultos OnlyFans. A través de su cuenta de Instagram, la chica contó una insólita situación que le tocó atravesar cuando fue de compras a un supermercado como un día común y corriente. “Creo que es absurdo”, reclamó.

Chaves fue de compras con una vestimenta con la que muchas personas del lugar no se sintieron cómodos. Ella llevó un top escotado y un short de jean extremadamente corto. “Acabo de regresar del supermercado y me acosaron por usar ropa demasiado corta”, escribió indignada en su red social. Y agregó: “Algunas personas me miraron con prejuicio, otras me maldijeron y finalmente fui expulsada del lugar. ¿Pueden creerlo?”.