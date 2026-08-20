La ENERC Comodoro tiene a sus primeros egresados

Cristian Mendoza y Fiona Villegas Carlin completaron la carrera de Realización Integral con Especialización en Animación 3D y Nuevas Tecnologías. Son los primeros técnicos formados íntegramente en la sede local, tras iniciar sus estudios en 2022.

La sede Comodoro Rivadavia de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) alcanzó un momento histórico con el egreso de sus dos primeros estudiantes. Cristian Mendoza y Fiona Villegas Carlin finalizaron la carrera de Realización Integral con Especialización en Animación 3D y Nuevas Tecnologías, luego de completar todas las instancias de formación y rendir sus últimos finales durante los primeros días de agosto.

Ambos forman parte de la primera camada que inició su trayectoria en la sede local en 2022. Mendoza, cuyos trabajos pueden encontrarse en @botellalagua, también se desempeña como auxiliar docente de la ENERC Comodoro, donde brinda asistencia a estudiantes de la sede y de otras dependencias de la Escuela en Mar del Plata, Rosario y Jujuy. Villegas Carlin comparte sus trabajos a través de @fiona.blend.

La sede local de la ENERC funciona bajo la órbita de la Agencia Comodoro Conocimiento y Desarrollo y forma parte de un convenio tripartito entre el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), la Provincia del Chubut y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

Inscripción para el ciclo 2027

Mientras celebra a sus primeros egresados, la institución mantiene abierta hasta el 12 de octubre la inscripción para el ciclo 2027. Hay 12 vacantes disponibles y el proceso de ingreso contempla tres instancias de evaluación: un curso virtual con un test escrito en la sede, la realización de una pieza creativa y una entrevista ante un tribunal de profesores.

El cronograma de cada etapa se encuentra establecido oficialmente. Para acceder a la carrera, que es de nivel superior, se requiere título secundario o constancia de título en trámite al momento de presentar la documentación.

Las consultas pueden realizarse en la sede local, por correo electrónico a [email protected], al teléfono 297-4472300 (interno 151) o mediante Instagram en @enerc_comodoro.