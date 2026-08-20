Municipio y SCPL buscan actualizar normativas para optimizar servicios

La secretaria de Servicios Públicos, Cintia Juárez, mantuvo este miércoles la primera reunión oficial con directivos de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), espacio donde se abordaron temas como modernización de los reglamentos vigentes, agilización de los circuitos administrativos y la elaboración de nuevos protocolos ante el hurto de energía.

“Esta primera reunión nos permitió sentar las bases para una actualización integral del reglamento, una acción indispensable para dar respuesta a las demandas actuales de la ciudad”, indicó Juárez, quien explicó que uno de los puntos primordiales fue la optimización del procedimiento administrativo entre el poder concedente y la cooperativa.

Asimismo, se abordó con especial énfasis el diseño de un procedimiento específico e interinstitucional frente a los casos de hurto y robo de energía, a fin de resguardar la infraestructura local y evitar contingencias en la red.

En otro orden, desde la cartera de Servicios Públicos precisaron que se comenzó a intercambiar enfoques para la actualización del Reglamento del Usuario de Agua, haciendo hincapié en la modernización y validez del sistema de notificaciones para dotar de mayor celeridad y certidumbre a las comunicaciones con los vecinos.

Además, la agenda técnica incluyó el análisis de los lineamientos para la energía distribuida, un aspecto clave que requiere de un marco claro para su correcta implementación y fiscalización en el ejido urbano.

Finalmente, Juárez explicitó que “el circuito administrativo formal exige normativas claras que acompañen la realidad de los servicios. Estos pasos que estamos dando junto a la SCPL apuntan precisamente a ordenar las reglamentaciones técnicas y legales, garantizando un esquema de trabajo transparente y previsible”.