La Escuela 198 sumó un mural colectivo que celebra el aprendizaje y la infancia

La comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 198 "Lía Georgina López" participó de una nueva edición del Proyecto Arte Público en la Escuela Pública. La intervención, inspirada en el lema "Aprender jugando, jugar aprendiendo", reunió a familias, docentes, estudiantes de Arte y directivos en una obra colectiva que ya forma parte del patrimonio de la institución.

La Escuela Primaria N° 198 "Lía Georgina López" sumó un nuevo mural colectivo como parte del Proyecto Arte Público en la Escuela Pública. Bajo la consigna "Aprender jugando, jugar aprendiendo", la propuesta buscó celebrar el derecho de las infancias a aprender desde la curiosidad, el juego y la creatividad, mediante una intervención dividida en tres muros que representan el aprendizaje y el juego como ejes de la vida escolar.

La jornada contó con la participación de toda la comunidad educativa. Pintaron las familias Milena Brooks y Brian; Zoe Isabella Castillo y Sheila; Nahuel Lempis y Lorena Rodríguez; Santino Gastón Luciano y su mamá; León, de 2° B, junto a Malvina Marcial; Cecilia y Celina Villegas, de 6° B; Ian Agustín y Diego Fladez; Facundo Fernández y Luis Fernández; Patricia Andrada y su familia; Angelina Aguilar; Chiara Aguirre; Verónica Ibáñez y Abel Barrientos; Augusto Camaya junto a Leonardo Camaya, Carlos Ciafardini, Nancy Varela y Francesca Soto; Ezequiel y Thiago Taberna; Máximo Balbuena; y Leonel junto a Nerina Íñiguez Martínez.

También participaron las docentes Beatriz, de 5° y 2° grado; Lucía Ruiz, de 2°; Jessica Romero, de 4° grado; y la profesora de Plástica Claudia Herrera. El equipo directivo estuvo integrado por la directora Silvana Sandoval y la vicedirectora Viviana Olivera. A ellos se sumaron las estudiantes del profesorado de Arte Silvia Gaitán, Marcela Zambrano y Agustina Gorlier, además de los colaboradores Cecilia Ruiz y Cristhian González. La responsable del proyecto es Carolina Barrientos.

La iniciativa pone en valor el muralismo como una herramienta para fortalecer la identidad comunitaria, transformar los espacios públicos y acercar el arte a la vida cotidiana. En ese sentido, la participación conjunta de estudiantes, familias y docentes convierte cada obra en una expresión de memoria colectiva y pertenencia.

Con esta intervención, el Proyecto Arte Público en la Escuela Pública alcanzó cinco murales realizados durante el primer semestre de 2026 en instituciones públicas. El balance de la iniciativa destaca cinco espacios intervenidos de manera colectiva, donde infancias, adolescencias, familias y equipos docentes dejaron su huella a través del arte.