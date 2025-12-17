Se entregaron diplomas a alumnos, como así también menciones especiales a ex árbitros.

La Escuela de Arbitros de Km 8 vivió un emotivo cierre de año

Pablo Mujica recibió la mención especial de su papá Armando, en un emotivo acto.

Más de 80 personas, colmaron las instalaciones de la Asociación Vecinal de Standart Norte, donde la Escuela de Arbitros de Kilómetro 8 realizó el cierre del ciclo 2025. Acompañados de sus familiares, alumnos y ex árbitros vivieron una gratificante ceremonia.

En ese marco, 10 alumnos recibieron sus diplomas de árbitros provinciales: Alejandro Acosta, Morena Brítez, Claudio Adrián Chatic, Marcelo Coca, Mauricio Gastón Villega, Víctor Valdiviezo, Pablo Andrés Porstendoerfes, Joaquín Rodríguez, Matías Enrique Quelín y Matías Addamos.

Arbitros1

Asimismo, aprobaron el primer año Lorena del Milagro Soto, Jhonatan David Soto, Camila Gallardo, Daira Ríos Guerrero, Mauricio Cárdenas, Mirko Quintana, Claudia Rodríguez González, Cristina Raín, Eduardo Ríos, Eduardo Augusto Vallejos Londoño, Héctor Fernando Henríquez, Lorena Andrea Gallardo, Michel Benjamín Pizarro, Nicolás Torrentegui, Ruth Salva y Fiorella Décimo.

Por otra parte, 27 ex árbitros fueron reconocidos por su trayectoria: Julio Eduardo Davi, Carlos Mansilla, Marcelo Quiroga, Marcelo Gutiérrez, Juan Carlos Quiroga, Víctor Oviedo, Jaime Melián, Germán Pichintínez, Hugo Gómez, Raúl Brizuela, Carlos Motto, Claudio Quintana, Roberto Varela, Roberto De la Fuente, Gabriel Brito, Guido Gallardo, Sergio Navarro, Ramón Brítez, Rafael Flores, Pablo Sosa, Juan Vázquez, Milton Haro, Jorge Burgos, Claudio Muñoz, Walter Teves, Carlos Humberto Rujano y Diego Armando Mujica.

Respecto de este último, fue su hijo Pablo quien recibió la mención, muy emocionado. José Castro, director de la Escuela de Arbitros de Km 8, destacó: “fue muy linda la ovación que recibió Pablo, en representación de Armando, a quien recuerdo como una buena persona, un buen árbitro, un buen profesor que nos inculcaba ser correctos en todo sentido, tanto en una cancha de fútbol como en nuestra vida privada”.