La Escuela Itosu Kai competirá en el Patagónico de Karate

Este sábado en el Gimnasio municipal de la localidad de Sarmiento, se realizará la 6ª Edición del Torneo Patagónico Oficial de Karate, en un certamen que es fiscalizado por la Federación Chubutense de Karate-Do Deportivo y que contará con deportistas de Chubut, Santa Cruz y Río Negro.
La Escuela Itosu Kai, que dirigen los profesores Daniel Moroncini y Elena Lorenzi, llevará una delegación con alumnos de los dojos de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. Se competirá en las modalidades de kata y kumite, y el torneo será federado y ranqueable.
Estarán participando la totalidad de las escuelas chubutenses (Puerto Madryn, Rawson, Esquel, Rada Tilly, Comodoro Rivadavia y los anfitriones), y también contará con la presencia de representantes de Santa Cruz y Río Negro.
Cabe destacar que, la competencia es organizada por la Asociación Chubutense de Karate y Kobudo Interestilos (A.CH.U.K.K.I), dirigida por los sensei Gustavo Huenchillan y Rosalindo Huenchillan.