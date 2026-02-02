La Escuela de Karate "Itosu Kai" comienza el ciclo 2026

La escuela la dirigen los sensei Daniel Moroncini y Elena Lorenzi. La enseñanza está destinada a personas de todas las edades.

Esta semana inicia el ciclo 2026 de la Escuela de Karate-Do “Itosu Kai”, que dirigen los sensei Daniel Moroncini y Elena Lorenzi y cuya sede principal está ubicada en la calle Saavedra Nº65 del barrio Centro. La enseñanza está destinada a personas de todas las edades.

Con una trayectoria de más de 30 años en la enseñanza y formando niños y jóvenes de Comodoro Rivadavia, se dará comienzo con los trabajos físicos y técnicos de pretemporada, con el fin de encarar nuevamente un intenso calendario que se proyecta para los distintos grupos que la escuela posee.

Actualmente, el Sensei Moroncini dirige los alineamientos del Karate Chubutense, mediante la Federación Chubutense de Karate-Do, entidad que preside.

“Hemos logrado junto a los distintos referentes de cada ciudad, que integran el karate oficial de la provincia, un circuito deportivo y formativo, el cual incluye capacitaciones, selectivos y competencias para todo nuestro alumnado y que estas actividades le permiten ir haciendo una transición lógica de circuitos de competencias”, explicó Moroncini.

En ese sentido, el referente del karate agregó que “es por ello que hacemos mucho hincapié en la importancia de nutrir estos encuentros deportivos, provinciales y patagónicos, para llegar al circuito Nacional a competir y no solamente participar”.

La Escuela de Karate-Do “Itosu Kai” brinda clases destinadas a pre infantil (6/8 años), infantil (9/12), cadetes (13/15) y juvenil/adulto.

Se dictan los martes y jueves, desde las 18 horas, en calle Saavedra Nº65 (1er piso). Mientras que, los lunes y miércoles se desarrollan en Rada Tilly. Los interesados pueden consultar por información al número 2974172775.