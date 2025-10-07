La Escuela Municipal CR Tumbling tuvo una exitosa actuación en el Provincial

Con gran éxito, la Escuela Municipal CR Tumbling participó en el 2º Torneo Provincial de Gimnasia de Trampolín que se desarrolló, del 3 al 5 de octubre, en el Gimnasio municipal Nº1 de Puerto Madryn.
El certamen fue organizado por el Club Social y Deportivo Ferrocarril Patagónico, y contó con la asistencia de alrededor de 300 gimnastas de distintas localidades de Chubut, con edades que abarcaron desde los 6 años hasta las categorías mayores (20 y 21 años).
La competencia se agrupó por niveles de dificultad, desde el Nivel D (inicial) hasta el Nivel A, destinado para atletas con participación internacional. También comprendió las tres modalidades que componen la gimnasia de trampolín, como Trampolín, Doble Mini Tramp y Tumbling.
Desde Comodoro Rivadavia y representando a la Escuela Municipal CR Tumbling, en total viajaron 27 gimnastas de distintas edades (6 a 19 años), quienes se destacaron en las diferentes disciplinas.
Para muchos deportistas fue su primera experiencia y la participación fue muy positiva. Otros con más recorrido, tanto nacional e internacional, como Florencia Famoso y Elías Pineda González, lograron grandes resultados.
……………
RESULTADOS
TUMBLING
7 a 9 años
Sofía Vidal: 2do puesto
Donatella Rovelli: 4to puesto
10 a 12 años
Emilia Araujo Martínez
13+ femenino
Luisina Vidal: 1er puesto
13+ masculino
Elías Pineda González: 1er puesto
Ulises Sancho: 2do puesto
Nivel A
Florencia Famoso: 1er puesto
DOBLE MINITRAMP
7 a 9 Nivel D
*Catalina Mateeff, Pilar Armella, Jordana Arriola, Lara Sánchez, Neytiri Calculef y Emilia Pinto.
7 a 9 Masculino
Bautista Villarreal Vélez
7a 9 Nivel C
Sofía Vidal: 2do puesto
10 a 12 años
*Charo Juncosa, Aluhe Saldivia, Mía Pavón y Rebecca Ramírez Taccari.
Emilia Martínez: 7mo puesto
10 a 12 años masculino
Ignacio Echevegaray: 2do puesto
Johua Concepción: 4to puesto
13 -14 años Nivel C
Luisina Vidal: 3er puesto
10 a 12 Nivel C
Fiorella Carrillo: 1er puesto
13+ Masculino Nivel C
Ulises Sancho: 2do puesto
A1
Elías Pineda González: 1er puesto
Nivel A 17+Femenino
Florencia Famoso: 1er puesto
TRAMPOLÍN
B 15+ Masculino
Elías Pineda: 1er puesto
B 10 A 12 Femenino
Fiorella Carrillo: 2do puesto
C 13+ Masculino
Ulises Sancho: 1er puesto
C 13 a 14 años Femenino
Luisina Vidal: 2do puesto
D 10 a 12 años Masculino
Ignacio Echegaray: 2do puesto
Joshua Concepción: 5to puesto
7 a 9 años
Sofía Vidal: 2do puesto
*Charo Juncosa, Jordana Arriola, Lara Sánchez, Catalina Mateeff, Pilar Armella, Donatella Rovelli, Mía Pavón, Rebecca Ramírez Taccari, Aluhe Saldivia y Bautista Villarreal.