La Escuela Municipal CR Tumbling tuvo una exitosa actuación en el Provincial

La escuela, con 27 gimnastas, tomó parte de la competencia que se desarrolló del 3 al 5 de octubre en el Gimnasio municipal 1 de Puerto Madryn.

Con gran éxito, la Escuela Municipal CR Tumbling participó en el 2º Torneo Provincial de Gimnasia de Trampolín que se desarrolló, del 3 al 5 de octubre, en el Gimnasio municipal Nº1 de Puerto Madryn.

El certamen fue organizado por el Club Social y Deportivo Ferrocarril Patagónico, y contó con la asistencia de alrededor de 300 gimnastas de distintas localidades de Chubut, con edades que abarcaron desde los 6 años hasta las categorías mayores (20 y 21 años).

La competencia se agrupó por niveles de dificultad, desde el Nivel D (inicial) hasta el Nivel A, destinado para atletas con participación internacional. También comprendió las tres modalidades que componen la gimnasia de trampolín, como Trampolín, Doble Mini Tramp y Tumbling.

Desde Comodoro Rivadavia y representando a la Escuela Municipal CR Tumbling, en total viajaron 27 gimnastas de distintas edades (6 a 19 años), quienes se destacaron en las diferentes disciplinas.

Para muchos deportistas fue su primera experiencia y la participación fue muy positiva. Otros con más recorrido, tanto nacional e internacional, como Florencia Famoso y Elías Pineda González, lograron grandes resultados.

CR Tumbling Madryn 1

……………

RESULTADOS

TUMBLING

7 a 9 años

Sofía Vidal: 2do puesto

Donatella Rovelli: 4to puesto

10 a 12 años

Emilia Araujo Martínez

13+ femenino

Luisina Vidal: 1er puesto

13+ masculino

Elías Pineda González: 1er puesto

Ulises Sancho: 2do puesto

Nivel A

Florencia Famoso: 1er puesto

DOBLE MINITRAMP

7 a 9 Nivel D

*Catalina Mateeff, Pilar Armella, Jordana Arriola, Lara Sánchez, Neytiri Calculef y Emilia Pinto.

7 a 9 Masculino

Bautista Villarreal Vélez

7a 9 Nivel C

Sofía Vidal: 2do puesto

10 a 12 años

*Charo Juncosa, Aluhe Saldivia, Mía Pavón y Rebecca Ramírez Taccari.

Emilia Martínez: 7mo puesto

10 a 12 años masculino

Ignacio Echevegaray: 2do puesto

Johua Concepción: 4to puesto

13 -14 años Nivel C

Luisina Vidal: 3er puesto

10 a 12 Nivel C

Fiorella Carrillo: 1er puesto

13+ Masculino Nivel C

Ulises Sancho: 2do puesto

A1

Elías Pineda González: 1er puesto

Nivel A 17+Femenino

Florencia Famoso: 1er puesto

TRAMPOLÍN

B 15+ Masculino

Elías Pineda: 1er puesto

B 10 A 12 Femenino

Fiorella Carrillo: 2do puesto

C 13+ Masculino

Ulises Sancho: 1er puesto

C 13 a 14 años Femenino

Luisina Vidal: 2do puesto

D 10 a 12 años Masculino

Ignacio Echegaray: 2do puesto

Joshua Concepción: 5to puesto

7 a 9 años

Sofía Vidal: 2do puesto

*Charo Juncosa, Jordana Arriola, Lara Sánchez, Catalina Mateeff, Pilar Armella, Donatella Rovelli, Mía Pavón, Rebecca Ramírez Taccari, Aluhe Saldivia y Bautista Villarreal.

